Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı

Nilüfer Belediyesi'nin 'Nasıl Yapmışlar?' söyleşisinde Doç. Dr. Levent Ünsaldı, Erving Goffman'ın etkileşim düzeni ve benliğin sunumunu Pancar Deposu'nda anlattı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:08
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı

Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman konuşuldu

Doç. Dr. Levent Ünsaldı, etkileşim düzeni ve benliğin sunumunu Pancar Deposu'nda anlattı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Nasıl Yapmışlar?' söyleşi dizisinin ikinci buluşması, sosyoloji alanında önemli bir kuramı gündeme taşıdı. Doç. Dr. Levent Ünsaldı, Erving Goffman'ın 'gündelik yaşamda benliğin sunumu' yaklaşımını katılımcılarla paylaştı.

Söyleşide, bireylerin toplumsal yaşamdaki rolleri ve yüz yüze etkileşim anlarında benliğin nasıl kurulduğu kapsamlı biçimde ele alındı. Ünsaldı, insanların günlük hayatta birer aktör gibi sahnede davranışlarını nasıl sergilediklerini ve sahne arkasında bu rolleri nasıl yeniden düzenlediklerini örneklerle anlattı.

Etkinlik, Pancar Deposu'nda gerçekleşti. Konuşmanın ardından yapılan soru-cevap bölümünde katılımcıların soruları yanıtlandı; tartışma, teorinin pratik gözlemlerle ilişkilendirilmesine olanak sağladı.

Nilüfer Belediyesi'nin 'Nasıl Yapmışlar?' serisinin bir sonraki buluşmasında Howard S. Becker'ın çalışmaları, toplumsal eylem ve sanat dünyasına bakış biçimi konuşulacak.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN "NASIL YAPMIŞLAR?" SÖYLEŞİ DİZİSİNİN İKİNCİ BULUŞMASINDA DOÇ. DR. LEVENT...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN "NASIL YAPMIŞLAR?" SÖYLEŞİ DİZİSİNİN İKİNCİ BULUŞMASINDA DOÇ. DR. LEVENT ÜNSALDI, ERVİNG GOFFMAN’IN GÜNDELİK YAŞAMDA BENLİĞİN SUNUMU YAKLAŞIMINI ANLATTI.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN "NASIL YAPMIŞLAR?" SÖYLEŞİ DİZİSİNİN İKİNCİ BULUŞMASINDA DOÇ. DR. LEVENT...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Bandırma'da hayvan ithalatı yargıya taşındı: Spiridon-II'deki 138 hayvanın 'uygunsuz' kararı dava konusu
6
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
7
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı