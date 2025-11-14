Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı

Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman konuşuldu

Doç. Dr. Levent Ünsaldı, etkileşim düzeni ve benliğin sunumunu Pancar Deposu'nda anlattı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Nasıl Yapmışlar?' söyleşi dizisinin ikinci buluşması, sosyoloji alanında önemli bir kuramı gündeme taşıdı. Doç. Dr. Levent Ünsaldı, Erving Goffman'ın 'gündelik yaşamda benliğin sunumu' yaklaşımını katılımcılarla paylaştı.

Söyleşide, bireylerin toplumsal yaşamdaki rolleri ve yüz yüze etkileşim anlarında benliğin nasıl kurulduğu kapsamlı biçimde ele alındı. Ünsaldı, insanların günlük hayatta birer aktör gibi sahnede davranışlarını nasıl sergilediklerini ve sahne arkasında bu rolleri nasıl yeniden düzenlediklerini örneklerle anlattı.

Etkinlik, Pancar Deposu'nda gerçekleşti. Konuşmanın ardından yapılan soru-cevap bölümünde katılımcıların soruları yanıtlandı; tartışma, teorinin pratik gözlemlerle ilişkilendirilmesine olanak sağladı.

Nilüfer Belediyesi'nin 'Nasıl Yapmışlar?' serisinin bir sonraki buluşmasında Howard S. Becker'ın çalışmaları, toplumsal eylem ve sanat dünyasına bakış biçimi konuşulacak.

