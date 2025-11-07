Nilüfer’de Zafer Parkı ve Koşu Yolu Açıldı

Yayın Tarihi: 07.11.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 23:16
Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi’ne kazandırdığı Zafer Parkı ve Koşu Yolunu hizmete açtı. Toplam 6 bin 856 metrekarelik alana kurulan park, ilçedeki 422’nci park olarak mahalle sakinlerine yeni bir nefes alma mekânı sundu.

Açılış töreni

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Bursa 24. Dönem Milletvekili İlhan Demiröz, farklı siyasi partilerden temsilciler ve meclis üyeleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı.

Parkın özellikleri

Nilüfer Belediyesi, kent yaşam kalitesini yükseltme ve yeşil alanları çoğaltma hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Yeni açılan parkta çocuk oyun grupları, koşu yolu ve spor alanları bulunuyor. Başkan Şadi Özdemir açılış konuşmasında projenin mahallenin sosyal alan ihtiyacına yanıt verdiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Toplam 6 bin 856 metrekarelik, yani yaklaşık 7 dönümlük bir alandayız. Bu alanın 4 bin 769 metrekaresi yeşil alan, bin metrekareden fazlası ise çocuk oyun grupları, koşu yolu ve spor alanlarından oluşuyor. İnanıyorum ki burada 7’den 77’ye herkes keyifle vakit geçirecek".

Yetkililerin mesajları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, planlamada yeşil alan miktarının artırılmasının önemine dikkat çekerek, "Hem çocuklarımız, hem gençlerimiz, hem de yetişkinlerimiz için bu parklar son derece değerli. Parklar, komşuluk ilişkilerini pekiştirir, dayanışmayı artırır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız parkın sadece yeşil alan oluşturmakla kalmayıp insanları bir araya getiren bir buluşma noktası kazandırdığını; CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban da emeği geçenlere teşekkür etti.

Nilüfer’in hedefleri

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’in her mahallesinde nitelikli sosyal alanlar oluşturmayı sürdürdüklerini belirterek Çalı, Yaylacık, Doğanköy, Kayapa ve Kızılcıklı mahallelerindeki park projelerinin de kısa sürede tamamlanacağını söyledi. "Hedefimiz bu yılı 7 yeni parkla tamamlamak. Nilüfer’de yeşil alanları ve sosyal donatıları artırarak, insanların bir araya geldiği yaşam alanlarını çoğaltmaya kararlıyız" diyen Özdemir, parkın mahalleye hayırlı olmasını dileyip emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Zafer Parkı ve Koşu Yolu resmen açıldı. Katılımcılar parkı gezip yeni yeşil alanı ve sosyal donatıları inceledi.

