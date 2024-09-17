Nitelikli İşgücü Yetiştirme Protokolü İmzalandı

Çalışma Bakanlığı ve TİSK Arasında Protokol İmzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla önemli bir işbirliği protokolü imzaladı. Tören, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Bakan Işıkhan'dan Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imzalanan protokolün ülkenin ekonomik kalkınmasını, toplumsal refahı ve uluslararası rekabet gücünü artıracağını belirtti. Işıkhan, "Dijitalleşmenin ve sürdürülebilirlik ilkesinin iş dünyasında öne çıktığı bu dönemde, iş gücümüzü daha yetkin hale getirmek zorundayız," şeklinde konuştu.

Kadın İstihdamı ve Engelli Çalışma

Işıkhan, İş Pozitif Kadın İstihdamı Programı üzerinden yaklaşık 470 bin kadının çalışma hayatına kazandırıldığını belirtti ve kadın istihdamını artırmak için işbirliklerinin süreceğini ifade etti. Ayrıca, engelli istihdamının artırılması için projelere destek vereceklerini, 18 Eylül’de hibe çağrısında bulunmayı planladıklarını açıkladı.

Yeni İstihdam Hedefleri

Protokol kapsamında, TİSK'e üye iş yerlerinde önümüzdeki 5 yıl içinde 100 bin yeni istihdam yaratılması hedefleniyor. Yılda farklı temalarla engelli bireylerin istihdamına yönelik projeler desteklenecek. Bu sayede toplumsal duyarlılığı artırmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçladıklarını belirten Işıkhan, "Kamu ve özel sektör iş birliği ile nitelikli iş gücümüzü artırmayı hedefliyoruz," dedi.

TİSK Başkanı'ndan Destek Mesajı

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, bu somut projeye destek vermekten gurur duyduklarını ifade ederek, "Çalışma hayatına sürdürülebilir bir destek sunmayı amaçlıyoruz," dedi.

Protokol, hem kadınlar, gençler hem de engelliler gibi özel destek gerektiren bireyler için mesleki eğitim ve istihdam imkanlarının artırılmasını hedefliyor.