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Nobel Barış Ödüllü Japon Kuruluşu, Başbakan İşiba'yı Eleştirdi

Nihon Hidankyo, Nobel Barış Ödülü sonrası Başbakan İşiba ile yaptığı görüşmeyi hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:05
Nobel Barış Ödüllü Japon Kuruluşu, Başbakan İşiba'yı Eleştirdi

Nihon Hidankyo, Tokyo Hükümetinin Nükleer Politikasını Eleştirdi

2024 Nobel Barış Ödülü'nü nükleer karşıtlığı nedeniyle kazanan Nihon Hidankyo, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Kuruluş temsilcileri, görüşmeyi, Başbakan'ın "solo performansı" olarak değerlendirdi.

Görüşme Detayları

Japonya'nın başkentinde düzenlenen 30 dakikalık görüşmeye dair NHK televizyonu tarafından aktarılan bilgilere göre, İşiba, kendilerine aşağıdaki gibi bir mesaj verdi: "Uzun yıllar atom bombası gerçeğini dünyaya aktaran bu insanların, bu büyük onura layık görülmesi son derece anlamlı. Yıllardır verdikleri emeklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

Nihon Hidankyo'dan Çağrı

Kendisi de bir hibakuşa olan Nihon Hidankyo temsilcisi Mimaki Toşiyuki, görüşme sırasında, Mart ayında New York’ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması konferansına Japonya'nın gözlemci olarak katılması çağrısında bulundu. Ancak İşiba, Japonya’nın bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı öz savunma yapması gerektiğini ifade etti.

Görüşmenin Etkisi

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Nihon Hidankyo eş başkanı Terumi Tanaka, "Görüşmede hükümetin tamamen farklı bir gündemi olduğunu anladık. Verimli geçmesini istediğimiz görüşmenin bu durumu, utanç verici." diyerek duygu ve isteklerin doğru bir şekilde iletilmesine fırsat tanınmadığını belirtti.

Tokyo Hükümetinin Denge Arayışı

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimada, Japonya’nın nükleer silahlardan etkilenmiş tek ülke olduğuna dikkat çekerek, uluslararası güvenlik tehditleri konusundaki denge arayışının önemini vurguladı.

Nihon Hidankyo Hakkında

Ağustos 1956’da kurulan Nihon Hidankyo, Japonya Atom ve Hidrojen Bombası Kurbanları Derneği olarak faaliyet göstermektedir. 2024 Nobel Barış Ödülü’nü “nükleer silahlardan arınma” konusundaki çalışmaları dolayısıyla kazanmıştır. Bu kuruluş, Hiroşima ve Nagazaki’de atom bombalarına maruz kalmış bireylerin oluşturduğu bir topluluktur ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması için verdikleri mücadeleyi ve tanıklıklarını ön plana çıkarmaktadır.

Tarihi Anma Törenleri

60 ülkenin katılımıyla gerçekleşen İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla, Japonya'da hızlı bir şekilde yapılacak anma törenleri planlanmaktadır. 1945'te yaşanan trajedinin anımsanmasının önemi bir kez daha vurgulanmaktadır.

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