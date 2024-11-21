Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü Açıldı

Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü Açılışı Yapıldı

Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi çerçevesinde, Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü'nün açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri Valiliği'nin yazılı açıklamasına göre, Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek, ERVA'nın bayram havasında açıldığını belirtti.

Vali Çiçek, Kayseri'deki ERVA projelerine destek verenlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Biliyorsunuz, gençlerimizi tuzağa düşürmek isteyenler var, zehir tacirleri var. Emniyetimiz ve jandarmamız, gençlerimize tuzak kurmak isteyenlere devlete ait demir yumruğu vuracaklar. Bugün Kayseri'de emniyetimiz ve jandarmamız yaptığı operasyonlarla onları ait oldukları yere gönderiyorlar. Gençlerimizi tuzağa düşürmemek adına, spor, sanat ve ilim yuvalarında yanlarında olacağız. İnşallah ERVA Spor Okulunda bugünden itibaren burada çiçekler açtıracağız. Yetişecek sporcularımız bizleri gururlandıracak; şampiyonluklar getirecekler."

Vali Çiçek, konuşmasına devam ederek, "Bir gencimizi bile feda etme lüksümüz yok. Burada yetişecek sporcu arkadaşlar, sorumlu arkadaşlar sorumluluklarının büyüklüğünün farkında olmalı çünkü ERVA Spor Okulları bir meydan okumadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü'nün açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, "Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü"nün açılışı yapıldı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki açılışa, Vali Gökmen Çiçek de katıldı.

Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, "Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü"nün açılışı yapıldı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki açılışa, Vali Gökmen Çiçek de katıldı.