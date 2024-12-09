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Nobel Ödüllü Acemoğlu İçin Stockholm'de Özel Resepsiyon

Türkiye'nin Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu onuruna Stockholm'de resepsiyon düzenlendi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 20:20
Nobel Ödüllü Acemoğlu İçin Stockholm'de Özel Resepsiyon

Nobel Ödüllü Acemoğlu İçin Stockholm'de Resepsiyon Düzenlendi

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu onuruna bir resepsiyon gerçekleştirdi.

Resepsiyona Yoğun Katılım

Stockholm Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinliğe, diplomatlar, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasetçi, akademisyen ve iş adamları katıldı.

Büyükelçi Tezel'den Teşekkür

Büyükelçi Tezel, burada yaptığı açıklamada, Acemoğlu'nun Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türk vatandaşı olarak almasının önemini vurgulayarak minnettarlığını dile getirdi. Tezel, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmasından dolayı Acemoğlu'nu kutlayarak şunları ifade etti:

"Uluslararası çaptaki bilim insanları, sahip oldukları vatandaşlıkların yanı sıra bir dünya vatandaşıdır. Acemoğlu, bu ödülü Türk vatandaşı olarak almak ve Türkiye tarafından temsil edilmek için tercih yaptı. Bunu yaptığı için teşekkür ederiz. Türkiye ile bağlarınızı asla koparmadınız."

Acemoğlu'nun İfadeleri

Acemoğlu, kendisi için verilen resepsiyon için Büyükelçi Tezel'e teşekkür ederek, İsveç'te yaşayan Türk toplumunun kendisini bağrına basmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Mutfağı İkramları

Resepsiyonda davetlilere, Türk mutfağından lezzetler sunuldu. Bu özel etkinlik, Türk kültürünün ve bilim dünyasında Türkiye'nin temsil edilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel (önde solda), 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi...

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel (önde solda), 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu (önde sağda) onuruna bir resepsiyon verdi. Stockholm Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona; diplomatlar, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasetçi, akademisyen ve iş insanı katıldı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel (önde solda), 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi...

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel (önde solda), 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu (önde sağda) onuruna bir resepsiyon verdi. Stockholm Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona; diplomatlar, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasetçi, akademisyen ve iş insanı katıldı.

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