Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Kamala Harris'i Destekliyor

Nobel Ödüllü Bilim İnsanlarından Harris'e Destek

Amerika Birleşik Devletleri'nde 82 Nobel ödüllü bilim insanı ve ekonomist, 5 Kasım'daki seçimlerde Demokrat aday Kamala Harris'i destekleyeceklerini duyurdu.

The New York Times gazetesinin haberine göre, fizik, kimya, tıp ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda Nobel ödülü kazanmış isimler, Harris'e olan desteklerini belirten ortak bir mektup kaleme aldılar.

Bu bilim insanları arasında, 14 Ekim 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Türk akademisyen Prof. Dr. Daron Acemoğlu da yer alıyor. Mektupta, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkanlığı durumunda bilim, teknoloji ve iklim değişikliği gibi alanlardaki gelişmelerin tehlikeye gireceği belirtildi.

Seçimin Önemi Vurgulandı

Mektubun içeriğinde, bu seçimin Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bilim dünyasının geleceği açısından bugüne dek yapılan en kritik başkanlık seçimi olduğu vurgulandı. Harris'in, son 200 yıl içinde yaşam standartları ve ortalama yaşam süresindeki artışların büyük oranda bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelere bağlı olduğunu bilmesinin takdir edildiği ifade edildi.

Ayrıca, Harris'in göçmenlerin bilim ve teknolojinin gelişimindeki rolünü fark etmesi de olumlu karşılandı.

Bilim Bütçeleri ve Toplumsal Farkındalık

Destek mektubunun taslağını hazırlayan Columbia Üniversitesi profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz, Trump'ın bilim bütçelerinde kısıtlama önerilerine ve bilim aleyhtarı söylemlerine dikkat çekerek, "Umarım bu, insanlarda bir farkındalık yaratır," şeklinde bir açıklamada bulundu.