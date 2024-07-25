NORAD, Çin ve Rusya'ya Ait Savaş Uçaklarını Tespit Etti

NORAD'dan Uçak İhlalleri Hakkında Açıklama

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın Kuzey Amerika'daki havacılık ve uzay savunmasından sorumlu kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska kıyılarında uluslararası hava sahasında Çin ve Rusya’ya ait 4 savaş uçağının tespit edildiğini duyurdu.

Tespit Edilen Uçaklar

NORAD'ın yaptığı açıklamada, Alaska'nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) içerisinde Rusya’ya ait 2 adet Tu-95 tipi uçak ve Çin’e ait 2 adet H-6 bombardıman uçağının tespit edilip takip altında alındığı belirtildi.

Güvenlik Değerlendirmesi

Açıklamada, ilgili 4 hava aracının ABD ve Kanada savaş uçakları tarafından durdurulduğu ve bu uçakların herhangi bir şekilde ABD veya Kanada hava sahasına girmediği, uluslararası hava sahasında kaldıkları vurgulandı. Ayrıca, bu durumun bir tehdit olarak algılanmadığı ifade edildi.

Takip Sürekliliği

NORAD, Kuzey Amerika’daki hava faaliyetlerinin takibine devam edeceğini belirtti. Açıklamada, Alaska’daki ADIZ'ın egemen hava sahasının sona erdiği noktada uluslararası hava sahası olarak tanımlandığı ve bu alanda uçakların tespit edilmesinin güvenlik açısından önemli olduğu ifade edildi.

Geçmiş Olaylar

Mayıs ayında da Rusya’ya ait 4 savaş uçağının tespit edildiği hatırlatılarak, bu uçakların da tehdit olarak algılanmadığı kaydedildi.