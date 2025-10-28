Nordik Liderleri Stockholm'de Birlik Mesajı: Ukrayna'ya Destek ve Bölgesel İşbirliği

Nordik Konseyi Zirvesi sonrası liderler, güvenlik, rekabet gücü ve Ukrayna desteğini öncelik olarak açıkladı.

İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç, İzlanda ile Aland Adaları ve Faroe Adaları özerk yönetimlerinin başbakanları, İsveç'in ev sahipliğinde Stockholm'de düzenlenen Nordik Konseyi Zirvesi sonrasında ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda liderler, Ukrayna'ya destek ve bölgesel işbirliğinin önemini vurguladı; güvenlik ve ekonomik rekabet gücü başlıca gündem maddeleri oldu. Zirveye Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson toplantıda, Nordik ve Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin "her zamankinden daha önemli ve yakın" olduğunu belirterek, "Endüstriyel yenilik, yeşil teknoloji, dijitalleşme ve ormancılık gibi alanlarda dünya lideriyiz. Hepimiz aynı zamanda kendi güvenliğimiz için tüm sorumluluğu üstleniyoruz. Hepimiz Ukrayna'yı destekliyoruz." dedi.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ise Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki davranışları ve Ukrayna'daki savaşın bölgeyi "sıcak bir nokta" haline getirdiğini vurguladı ve "Daha güçlü olmak için birlikte çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bugün de bunu konuştuk. Bugünkü diğer konumuz rekabet gücüydü. Bana göre bu da kilit bir konu. Bizler rekabet gücünde öncü olarak kabul edilebiliriz." ifadelerini kullandı.

Aland Adaları Başbakanı Katrin Sjögern "Avrupa ne derece birlikte duruyorsa Nordik ülkelerinin de eşit şekilde yan yana durması" gerektiğini belirterek, daha güçlü bir Avrupa ve Nordik bölgesi için işbirliğinin süreceğini aktardı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Rusya'yı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük tehdit olarak nitelendirip toplumları zayıflatma çabalarına değindi ve "Bilsinler ki asla başarılı olamayacaklar. Birincisi Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz. İkincisi savunmamızı güçlendirmeliyiz. En geç 2030'a kadar kendimizi savunabilir hale gelmeliyiz." dedi. Frederiksen, bölgenin ekonomik rekabet gücü için daha yakın çalışma ve karşılıklı güven gerektiğinin altını çizdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ülkesinin savunma programlarına ve endüstriyel güvenlik uygulamalarına katılımını vurgularken, Ukrayna'nın "akıllıca" desteklenmesi gerektiğini söyledi. Store, zirvede organize suç, çete ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı koordinasyon ve sosyal medyaya erişim için yaş sınırı tartışmaları yapıldığını bildirdi.

Faroe Adaları Başbakanı Aksel Johannesen güvenliğin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ve Faroe Adaları'nın bölgesel istikrar ile transatlantik güvenliği desteklediğini vurguladı.

İzlanda Başbakanı Kristrun Mjöll Frostadottir ülkesinin Ukrayna'ya aktif destek verdiğini, ordusu olmamasına rağmen NATO'nun aktif bir parçası olduğunu belirtti.

Zirvede liderler, Ukrayna'ya desteği sürdürme, bölgesel güvenliği güçlendirme ve ekonomik rekabet gücünü artırma kararlılığını yineledi.

