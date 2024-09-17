North Carolina'da Tarihi Yağış: 12 Saatte 304 mm

North Carolina'da Tarihi Yağış Yağdı

ABD'nin North Carolina eyaletinde son yüz yılların en şiddetli yağışı yaşandı. Ulusal Hava Servisi (NWS) Wilmington Ofisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, eyaletin Carolina Beach, Southport ve Boiling Spring Lakes bölgelerinde "tarihi" bir yağışın etkili olduğunu duyurdu.

Sağanak Yağışın Etkileri

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından doğrulanan verilere göre, North Carolina'da 12 saat içinde metrekareye 304 milimetre yağmur düştüğü belirtildi. Bu olay, son 200 yıl içinde yaşanan ilk benzer durum olma özelliği taşıyor.

Fırtına ve Okul Kapatmaları

Buna ek olarak, ABD Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın South Carolina kıyıları yakınında etkili olduğunu ve North Carolina'nın iç kesimlerine doğru ilerlediğini bildirdi. Fırtına nedeniyle birçok yol su altında kalırken, bazı okullarda eğitime ara verilmek zorunda kaldı.

Validen Uyarı

North Carolina Valisi Roy Cooper, eyalet halkını fırtınadan etkilenen bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Fırtınanın yarın akşama kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Tropik Fırtına Uyarısı

Ulusal Kasırga Merkezi, North ve South Carolina kıyıları için tropik fırtına uyarısında bulunmuş, ancak bu uyarının bir süre önce kaldırıldığı belirtilmiştir.