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Northern Territory Polisi, Aborjinlere Özür Diledi

Avustralya'nın Northern Territory polisi, Aborjinlere yönelik adaletsizlik nedeniyle özür diledi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:05
Northern Territory Polisi, Aborjinlere Özür Diledi

Northern Territory Polisi'nden Aborjinlere Özür

Avustralya'nın Northern Territory eyaletinde, yerel polis, Aborjinler ve Torres Strait Adalıları da kapsayan yerli halka yönelik yaşanan adaletsizlikler ve verilen zararlar dolayısıyla özür diledi.

Michael Murphy'nin Açıklamaları

SBS News'e göre, Northern Territory polisi sözcüsü Michael Murphy, bu özrü, yerli halklarla daha iyi ilişkiler kurma çabalarının bir parçası olarak değerlendirdi.

Murphy, Garma Festivali'nde yaptığı konuşmada, "Aborjinler, tarih boyunca birçok zorlukla karşılaştı. Eyalet polisinin neden olduğu adaletsizlikler ve zararlar için derin bir özür diliyoruz," dedi.

Kapalı Kalan Hedefler

Bu özür, Avustralya hükümetinin Closing The Gap girişimi çerçevesinde Aborjinlerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik hedeflerinin çoğunun gerçekleştirilmediği yönündeki raporlarla da örtüşüyor.

Polisin bu adımı, toplumsal barış ve güven konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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