Norveç Başbakanı'ndan Elon Musk'a Sert Tepki

Norveç Başbakanı'nın Açıklamaları

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, milyarder Elon Musk'ın ABD dışındaki ülkelerin siyasi meselelerine karışmasını endişe verici buldu. Başbakan Stoere, Norveç’te yayın yapan NRK radyosuna yaptığı açıklamada, Musk'ın sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmasının ve devasa ekonomik kaynaklarının bu durumu daha da tehlikeli hale getirdiğini ifade etti.

Musk'ın Yorumları ve Avrupa'da Yükselen Tepkiler

Başbakan Stoere, "Sosyal medyaya çok büyük erişim sağlayabilen ve devasa ekonomik kaynakları olan bir kişinin başka ülkelerin içişlerine bu kadar doğrudan müdahil olmasını endişe verici buluyorum." diyerek, Avrupa'daki müttefik ülkeler arasında sağduyulu bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Son günlerde Musk, Avrupa’dan gelen tepkilere neden olan çok sayıda paylaşımda bulundu. Özellikle sosyal medya platformu X’te, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin övgüsünü yaparak, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." şeklindeki ifadesi ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier hakkında "Steinmeier antidemokratik bir zorbadır. Yazıklar olsun ona." yorumları büyük tepki topladı.

Bu durum, sadece Almanya ile sınırlı kalmayarak, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e yönelik iddialarla da devam etti. Musk, Starmer'in başsavcı olduğu dönemde çocuk istismar çetelerini yeterince cezalandırmadığını öne sürdü. Starmer ise Musk'a yanıt vererek, "yalan ve yanlış bilgi yaymakla" suçladı.