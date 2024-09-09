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Norveç Başbakanı'nın Çin Ziyareti: İkili İlişkiler ve işbirliği Vurgusu

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:44
Norveç Başbakanı'nın Çin Ziyareti: İkili İlişkiler ve işbirliği Vurgusu

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un Çin Ziyareti

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Çin'e gitti. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Store, ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Şi Cinping, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70 yıl önce başlamasıyla, halklar arasında saygı ve işbirliğini geliştirdiklerini dile getirdi.

Şi, ayrıca dünyada görülen büyük değişimlerin uluslararası toplumu yeni seçimler yapmaya zorladığını belirtti. "Çin, barışçı kalkınma yolunda ilerlemeye devam edecek ve bunu yaparken reform süreçlerini derinleştirerek dünya için fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz," diye ekledi.

Yeşil Enerji İşbirliği

Şi, Norveç ile yeşil enerji dönüşümü alanında işbirliğini derinleştirmek istediklerini vurguladı. Bu bağlamda, hem enerji alanında hem de diğer saha işbirliklerinin artırılması için çeşitli projeleri gündeme getirilmesi bekleniyor.

Norveç Başbakanı, üç gün sürecek olan bu ziyaretinde Çinli mevkidaşı Li Çiang ve diğer yetkililerle de temaslarda bulunarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımaya çalışacak.

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