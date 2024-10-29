Norveç, BM'den İsrail'in Uluslararası Hukuk Yükümlülükleri Konusunu Açıklığa Kavuşturmasını Talep Etti

Norveç, BM Genel Kurulu'na İki Önemli Talepte Bulundu

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na yönlendirdiği karar tasarısında, İsrail'in uluslararası insani yardım konusundaki yükümlülüklerine açıklık getirilmesini istiyor. Bu girişimle birlikte Norveç, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından tavsiye niteliğinde bir görüş talep edilmesini talep ediyor.

İnsani Yardımda Yaşanan Engeller

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile birçok ülkenin bu girişimi desteklediği ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Norveç, BM Genel Kurulu'ndan UAD kararı talep etmesini istiyor; İsrail, BM'nin, uluslararası insani yardım kuruluşlarının ve devletlerin işgal altındaki Filistinlilere insani yardım sağlamasını engelleyerek uluslararası hukuku ihlal ediyor mu?"

Gelişmelerin Arka Planı

Söz konusu girişimin, İsrail'in son kararlarına bir yanıt niteliği taşıdığı vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde İsrail Meclisi (Knesset) tarafından onaylanan yasa tasarısı ise UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngörüyordu. Ayrıca, BM personellerinin insani yardım çalışmalarında karşılaştığı sistematik engeller de dikkat çekildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

UAD'nin 19 Temmuz tarihli kararına atıfta bulunan açıklamada, uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail'in işgal altındaki Filistin nüfusunu destekleme yükümlülüğü hatırlatıldı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Başbakanın Açıklamaları

Bakan Store, "Uluslararası toplum, BM'nin insani yardım kuruluşlarının Filistinlilere yardım ulaştırmasında karşılaştığı sistematik engellerle mücadele edemeyeceğini kabul edemez. Bu durum, Filistinlilerin insani yardım almasını baltalıyor." ifadesinde bulundu. Store, UAD'den, İsrail'in bu yükümlülükleri hakkında bir açıklama yapmasının talep edildiğini de vurguladı.

Bakan Eide'nin Değerlendirmesi

Bakan Eide, "İsrail'in UNRWA faaliyetlerini engelleyen kararının, zaten zor koşullarda yaşayan milyonlarca sivil için ciddi sonuçlar doğuracağını ve Orta Doğu'nun istikrarını tehdit edeceğini" belirtti. Eide ayrıca, bu tutumun uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve iki devletli çözüm çabalarını zayıflattığını ifade etti.

Eide, "Bu girişimle Norveç, hiç kimsenin uluslararası yükümlülüklerinden muaf olmadığını teyit etmeyi amaçlamaktadır." dedi.