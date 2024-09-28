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Norveç Dışişleri Bakanı'ndan Filistin Açıklaması: 'Endişe Verici Genişleme'

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, işgal altındaki Filistin topraklarının hızlı genişlemesini vurgulayarak uluslararası hukukun önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:57
Norveç Dışişleri Bakanı'ndan Filistin Açıklaması: 'Endişe Verici Genişleme'

Norveç'ten Filistin Açıklaması

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'daki Filistin topraklarının endişe verici hızla genişlemeye devam ettiğini belirtti. Bu açıklama, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yapıldı.

Ukrayna'ya Destek

Eide, Norveç'in Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduğunu dile getirerek, bu ülkeye askeri yardım sağladıklarını ve bu desteği sürdürme niyetinde olduklarının altını çizdi.

Uluslararası İnsani Hukuk Vurgusu

Bakan Eide, İsrail'in tüm devletler gibi kendini savunma hakkına sahip olduğunu; fakat bunun uluslararası insani hukuka uygun hareket etmeyi gerektirdiğini ifade etti. Gazze'deki insani durumun kıyaslanamayacak kadar kötü olduğunu, 41 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Toplu Cezalandırma Eleştirisi

Hiçbir gerekçenin bu tür toplu cezalandırmaları haklı çıkaramayacağını vurgulayan Eide, Gazze'deki insani yardımların kısıtlanmasına yönelik endişelerini de dile getirdi.

Bölgesel Tehlikeler

Eide, "Lübnan, son on yılların en ölümcül tarihine tanıklık ediyor. Büyük bir bölgesel savaşın eşiğindeyiz," dedi. Durumun her geçen saat kötüleştiğini belirten Eide, Barış anlaşmaları imzalamış ülkelerin bile baskı altında olduklarını ifade etti.

Siyah ve Beyaz Anlayışına Dikkat

Eide, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasını değerlendirerek, geçmişteki benzer olaylara göndermede bulundu. Siyah ve beyaz bakış açısının tehlikelerine dikkat çeken Eide, kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözüme ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Ateşkes Çağrısı

Son olarak, Eide, Gazze ve Lübnan'da acilen ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı.

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