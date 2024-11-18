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Norveç, Finlandiya ve İsveç'ten Kriz Hazırlığı İçin Rehberler

Kuzey Avrupa ülkeleri, vatandaşlarını beklenmedik krizlere karşı bilinçlendirmek için yeni rehberler yayımladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:41
Norveç, Finlandiya ve İsveç'ten Kriz Hazırlığı İçin Rehberler

Norveç, Finlandiya ve İsveç'ten Kriz Anlarına Hazırlık Rehberleri

Norveç, Finlandiya ve İsveç, vatandaşlarını savaş ve diğer beklenmedik kriz durumlarına karşı bilgilendirmek amacıyla kapsamlı broşürler yayımladı. BBC'nin haberine göre, bu üç Nordik ülke, dijital ve fiziksel platformlarda kullanılabilecek, "kriz anlarına hazırlık" konulu kitapçıklarını halka sundu.

Norveç Hükümeti'nin Kriz Önlemleri

Norveç'te hükümet, vatandaşları aşırı hava olayları, savaş ve diğer tehlikelere karşı hazırlıklı olmaya teşvik ediyor. Gönderilen broşürlerde, kriz anında evlerde bulundurulması gereken temel malzemeler ve gıda stokları listeleri yer alıyor. Norveç Sivil Koruma Direktörlüğü (DSB) yetkilisi Tore Kamfjord, toplam 2,2 milyon kitapçık gönderildiğini duyurdu.

Kamfjord, 2018'de benzer bir uygulama gerçekleştirdiklerini ve iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olayları riskinin arttığını belirterek, broşürlerin içeriğinde bu güncellemelerin yapıldığını açıkladı.

Finlandiya ve İsveç'in Yaklaşımları

Finlandiya hükümeti, "beklenmedik olaylara ve krizlere hazırlık" konulu tavsiyelerini çevrimiçi olarak yayımladı. Dijital kitapçıkta, askeri çatışmalarla ilgili bölümde silahlı saldırı durumunda Helsinki makamlarının nasıl bir yanıt vereceği detaylandırıldı.

İsveç'te ise milyonlarca vatandaş, savaş ve diğer beklenmedik krizlere karşı hazırlık yapmaları konusunda bilgilendirici broşürler almaya başladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrine bağlı olarak yakın zamanda güncellenen "Kriz ya da Savaş Anında" adlı broşür, tarihsel olarak İkinci Dünya Savaşı döneminde ilk kez basılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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