Norveç Futbol Federasyonu, 11 Ekim İsrail Maçı Gelirlerini MSF'ye Bağışlayacak

Ullevaal'daki maç gelirleri Gazze için Sınır Tanımayan Doktorlar'a aktarılacak

Norveç Futbol Federasyonu (NFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de başkent Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda İsrail ile oynanacak karşılaşmanın gelirlerini, Gazze'de insani yardım sağlayan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF)'a bağışlayacağını açıkladı.

NFF, söz konusu maç gelirlerinin Gazze'de acil yardım çalışmalarında kullanılması için MSF ile iş birliği yapacağını duyurdu. Açıklamanın ardından, Norveç'in önde gelen yatırım şirketlerinden birinin NFF'nin katkısına ek olarak 3 milyon kron (305 bin dolar) bağışta bulunduğu kaydedildi.

Lise Klaveness: "26 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma şansımız var. Ama bu maç, Orta Doğu'daki ciddi insani acılar ve derin çatışmaların yaşandığı bir döneme denk geliyor. Bölgedeki insani acılara, özellikle Gazze'de sivillere yönelik orantısız saldırılara kayıtsız kalamayız. Maç gelirini, her gün sahada hayat kurtaran ve aktif yardım sağlayan bir kuruluşa, Sınır Tanımayan Doktorlar'a bağışlamayı istiyoruz."

Sınır Tanımayan Doktorlar Sekreteri Lindis Hurum: "Gazze ve çevresindeki bölgelerde çalışıyoruz ve sivil halk için durum kesinlikle çaresiz. İş dünyasından gelen 3 milyon kronluk büyük bağış bizi çok etkiledi, umuyoruz ki başkalarını da katkıda bulunmaya teşvik eder. İnsanlık sınır tanımaz ve Norveç Futbol Federasyonunun, acıyı hafifletmek ve hayat kurtarmak için yaptığı katkıyı çok önemsiyoruz."

NFF Başkanı Klaveness, daha önce "futbol, uluslararası kabul görmüş hakları veya yerleşik hukuki ilkeleri zayıflatacak şekilde kullanılmamalı" diyerek FIFA'dan İsrail'in turnuvalara katılımını incelemesini istemişti.

Dünya Kupası Elemeleri'nde 5'te 5 yapan Norveç, I Grubu'nda 15 puanla lider durumda bulunuyor.