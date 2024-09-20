Norveç'ten Şok Edici İddia Üzerine Soruşturma

Norveç, Lübnan'da gerçekleşen patlamalarla ilişkili olarak, bir Norveçlinin sahibi olduğu Bulgaristan merkezli Norta Global firmasıyla ilgili iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Polisten Açıklama Geldi

Norveç Polisi, NRK radyosuna yaptığı açıklamada, "Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının tedarikinde belirtilen firmayla ilgili bilgileri araştırıyoruz. Duruma uygun tedbirleri değerlendirme sürecindeyiz," ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'dan da Şüpheler Var

Macar basınında yer alan bilgiler, Norta Global ve başka bir firmanın "posta kutusu şirketler" olarak nitelendirildiğini ve gerçek bir operasyonel varlık taşımadığını öne sürdü. Ayrıca, Bulgaristan İstihbarat Servisi DANS, bu ürünlerin Bulgaristan üzerinden geçmesine dair herhangi bir gümrük kaydı bulunmadığını belirtti.

Lübnan'daki Üzücü Olaylar

14 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında meydana gelen eş zamanlı patlamalarda ikisi çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaşamını yitirdi, 2,323 kişi yaralandı. Bunun hemen ardından gerçekleştirilen telsiz patlamalarında ise 25 kişi hayatını kaybetti ve 608'den fazla insan yaralandı.

Lübnan hükümeti ise olan bitenden İslai'yi sorumlu gösterdi, ancak İsrail henüz bir açıklama yapmadı. Çatışmalar, 8 Ekim 2023'ten itibaren İsrail-Lübnan sınırında zaman zaman tırmanmaya devam ediyor.