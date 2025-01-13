Norveç, İsrail-Filistin İki Devletli Çözümü için Uluslararası Konferans Düzenliyor

Norveç, İsrail-Filistin İki Devletli Çözümüne Yönelik Önemli Bir Adım Atıyor

Norveç Dışişleri Bakanlığı, 15 Ocak'ta iki devletli bir çözüm bulma amacı taşıyan uluslararası bir konferans düzenleyeceğini duyurdu. Konferansa 80'den fazla devlet ve kuruluşun temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Oslo'da Gerçekleşecek Konferansın Detayları

Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirilecek konferans, "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak" çatısı altında yapılacak. Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide başkanlığında düzenlenecek toplantının, barış sürecine önemli katkılar sağlaması öngörülüyor.

Eide, konferans ile ilgili yaptığı açıklamada, "Savaşı sona erdirmek için çok çalışmaya devam etmemiz gerekirken, çatışmaya hem Filistinliler hem de İsrailliler için kendi kaderini tayin, güvenlik ve adalet sağlayan kalıcı bir çözüm için çalışmalıyız." dedi.

Katılımcılar ve Önemli Figürler

Konferansa, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ve UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de dahil olmak üzere 80'den fazla ülke ve kuruluş temsilcisi katılacak. Bu toplantı, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasından bu yana gerçekleşen ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Toplantı Zamanında Devam Eden Kriz

Konferans, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 46 bin 584 Filistinlinin hayatını kaybettiği bir ortamda gerçekleştirilecek. Bu saldırılar sırasında 17 bin 841'i çocuk ve 12 bin 298'i kadın olan birçok kişi hayatını kaybetmiş, 109 bin 731 kişi de yaralanmıştır. Bu durum, uluslararası toplumun acil harekete geçmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.