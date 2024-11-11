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Norveç, İsrail'in Gazze'deki Savaş Hukuku İhlallerini Kınadı

Norveç, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek, İsrail'in savaş hukukunu ihlal ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:51
Norveç, İsrail'in Gazze'deki Savaş Hukuku İhlallerini Kınadı

Norveç, İsrail'in Gazze'deki Savaş Hukuku İhlallerini Kınadı

Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, Gazze'de yaşanan yıkımı gözler önüne serdi. Tvinnereim, İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik gıda ve acil yardım engellemelerinin, uluslararası savaş hukukuna aykırı olduğunu belirtti.

Gazze'de Tam Bir Yıkım Yaşanıyor

Norveç Dışişleri Bakanlığı'na göre, Tvinnereim, devam eden İsrail saldırılarının yarattığı insani krize dair açıklamalarda bulundu. Gazze'deki Filistinlilerin çektiği acılara dikkat çeken Tvinnereim, "Gazze'de tam bir yıkım yaşandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve Hastalar Tehlikede

Tvinnereim, on binlerce insanın öldüğünü ve yaklaşık 60 bin çocuğun yetersiz beslenme ile karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Ayrıca, hasta ve yaralıların gerekli tıbbi yardıma erişememesi nedeniyle Gazze'nin bir "moloz yığınına" dönüştüğünü kaydetti.

İsrail'in Yükümlülükleri

Anne Beathe Tvinnereim, İsrail'in Gazze'deki halka gıda ve ilaç ulaştırma yükümlülüğüne işaret ederek, "İsrail makamları Gazzelilerin gıda ve acil yardıma erişimini hala büyük ölçüde engellemektedir. Sivil bir halkın açlığa mahkum edilmesi savaş hukukuna aykırıdır." şeklinde değerlendirdi.

İnsan Yapımı Kıtlık

Tvinnereim, Gazze'de kıtlığın eşiğine gelinmesinin tamamen "insan yapımı" olduğunun altını çizerek, İsrail'i savaş hukukuna uymaya çağırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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