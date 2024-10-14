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Norveç, İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırılarını Kınadı

Norveç, İsrail’in UNIFIL’e yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:52
Norveç, İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırılarını Kınadı

Norveç Dışişleri Bakanı'ndan Sert Açıklama

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL)'ne yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısı

Eide, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, UNIFIL’in BM Güvenlik Konseyi'nden aldığı yetkiyle Lübnan'da faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Ayrıca, BM kurumlarına zorla girmenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Eide, "BM barış gücü askerlerine yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyorum ve İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı. Ayrıca, tüm tarafları BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uymaya çağırdı.

Olayın Gelişimi

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını açıklamıştı. Bununla birlikte, dün İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etti.

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