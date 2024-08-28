Norveç, İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa'da Sinagog İnşası Çağrısına Tepki Gösterdi

Norveç’ten Sert Tepki

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog inşa etme çağrısına şiddetle karşı çıktıklarını duyurdu.

Provokatif Açıklamalar

Eide, Ben Gvir’in talebini "provokasyon" olarak nitelendirerek, bağlamında Norveç’in bu duruma karşı çıktığını vurguladı. Açıklamalarında, Kudüs’teki tarihi statükoyu değiştirmeye yönelik girişimlerin, bölgede barışa en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda "gerginliği artırmaya yönelik" bir dizi eylem ve açıklamanın devamı olduğunu belirtti.

Barış için Çabalar

Norveç, tüm tarafların Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerinde anlaşmaya çalışması gerektiğini ifade ederek, "Norveç, tarafların Ürdün’ün vesayeti konusundaki statükoya bağlı kalmasını beklemektedir" şeklinde bir görüş sundu.

İsrailli Bakanın Görüşleri

İsrail Ordu Radyosu’na konuşan Ben Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine izin verdiğini öne sürüp, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna "Evet" cevabını vermişti.

Uluslararası Tepkiler

Ben-Gvir'in bu açıklamaları birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluşun şiddetli tepkisini çekti. Özellikle, Mescid-i Aksa'nın 26 Ekim 1994 tarihli barış antlaşması gereğince Ürdün Vakıflar İdaresi’nin himayesindeki statüsü dikkat çekildi.