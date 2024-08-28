Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Norveç, İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa'da Sinagog İnşası Çağrısına Tepki Gösterdi

Norveç Dışişleri Bakanı, İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme önerisini provokasyon olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 16:50
Norveç, İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa'da Sinagog İnşası Çağrısına Tepki Gösterdi

Norveç’ten Sert Tepki

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog inşa etme çağrısına şiddetle karşı çıktıklarını duyurdu.

Provokatif Açıklamalar

Eide, Ben Gvir’in talebini "provokasyon" olarak nitelendirerek, bağlamında Norveç’in bu duruma karşı çıktığını vurguladı. Açıklamalarında, Kudüs’teki tarihi statükoyu değiştirmeye yönelik girişimlerin, bölgede barışa en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda "gerginliği artırmaya yönelik" bir dizi eylem ve açıklamanın devamı olduğunu belirtti.

Barış için Çabalar

Norveç, tüm tarafların Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerinde anlaşmaya çalışması gerektiğini ifade ederek, "Norveç, tarafların Ürdün’ün vesayeti konusundaki statükoya bağlı kalmasını beklemektedir" şeklinde bir görüş sundu.

İsrailli Bakanın Görüşleri

İsrail Ordu Radyosu’na konuşan Ben Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine izin verdiğini öne sürüp, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna "Evet" cevabını vermişti.

Uluslararası Tepkiler

Ben-Gvir'in bu açıklamaları birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluşun şiddetli tepkisini çekti. Özellikle, Mescid-i Aksa'nın 26 Ekim 1994 tarihli barış antlaşması gereğince Ürdün Vakıflar İdaresi’nin himayesindeki statüsü dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar