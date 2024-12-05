Norveç'te Breivik'in Şartlı Tahliye Talebi İkinci Kez Reddedildi

Norveç Mahkemesinden Breivik'e Ret Yanıtı

Norveç'teki bölge mahkemesi, 2011 yılında en az 77 kişinin ölümüne neden olan Anders Behring Breivik'in şartlı tahliye talebini ikinci kez reddetti. Breivik, 21 yıl hapis cezası aldıktan sonra, geçen ay tekrar hakim karşısına çıkarak tahliye isteğinde bulunmuştu.

Bölge Mahkemesi Kararı

Mahkeme, “Norveç katili” olarak bilinen Breivik'in kamu güvenliği açısından tutukluluğunun devam etmesine karar verdi. Ayrıca, Breivik'in rehabilitasyon sürecinde yeterli ilerleme kaydetmediği de vurgulandı.

Breivik'in Suçları

Anders Behring Breivik, Haziran 2011'de Oslo'da hükümet binalarını hedef alan bombalı bir saldırı düzenlemiş ve bu saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. İki saat sonra, Sosyal Demokrat Parti'nin gençlik örgütünün Utoya Adası'ndaki kampına baskın yaparak 69 kişiyi öldürmüş ve yargılandığı süreçte Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Önceki Tahliye Talebi

Breivik, daha önce 18 Ocak 2022'de şartlı tahliye için mahkemeye başvurmuş, ancak bu talep de tamamen reddedilmişti. 2012 yılından bu yana hücre hapsinde tutulan Breivik, cezası boyunca diğer mahkumlarla temasa geçmediği iddiasıyla Norveç hükümetine insan hakları ihlali gerekçesiyle dava açmıştı.