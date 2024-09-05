Norveç'te Casus Balina Hvaldimir'in Ölümü Tartışmalara Yol Açtı

Hvaldimir'in Ölü Founduğu İddia Ediliyor

Hayvan hakları örgütleri NOAH ve OneWhale, "casus balina" olarak adlandırılan Hvaldimir'in Norveç'te silahla öldürüldüğünü öne sürdü. Bu durum, Hvaldimir'in Rus ordusu tarafından eğitildiğine dair iddiaların gündeme gelmesi sonucu daha da tartışmalı hale geldi.

Olayın Detayları

CNN'in aktardığına göre, Hvaldimir cumartesi günü Norveç'in güneybatısında ölü olarak bulundu. OneWhale, balinanın bedeninde silah izlerine benzer deliklerin bulunduğunu gösteren fotoğraflar paylaştı. Yapılan açıklamada, balinanın uzmanlar tarafından incelendiği ve vurulduğuna dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Cezai Soruşturma Talebi

NOAH ve OneWhale, bu olayla ilgili olarak derhal bir cezai soruşturma başlatılması için çağrıda bulundu. 2019 yılında Norveç'in kuzeyinde yakalanan bu beluga balinası, üzerindeki özel mekanizma nedeniyle dikkat çekmişti. Kamuoyunda "casus balina" olarak bilinen Hvaldimir, ismini Norveççe "balina" anlamına gelen "Hval" ile Vladimir isminin birleşiminden almıştır.

Rusya Bağlantısı

Norveçli yetkililer, balinanın üzerindeki mekanizmanın özel olarak tasarlandığını ve aksiyon kameraları için yuvaların bulunduğunu belirtmişti. Ayrıca mekanizmanın klipslerinde "St. Petersburg" ifadesinin yer alması, Hvaldimir'in Rusya'nın Murmansk bölgesinden geldiği ve bu nedenle Rus donanması tarafından eğitilmiş olabileceği teorilerini güçlendirmiştir.