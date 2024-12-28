Norveç'ten İsrail'e Tepki: Gazze Hastanelerine Saldırılar Kabul Edilemez

Norveç, İsrail'in Gazze'deki Hastanelere Saldırısını Kınadı

Norveç, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren sınırlı sayıda hastaneye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Norveç Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Jonas Gahr Store'un bu konudaki açıklamalarını duyurdu.

Başbakan Store'dan Sert Açıklama

Başbakan Store, Gazze'deki insani durumun uzun süredir felaket boyutlarda olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef alan hava saldırılarına dikkat çekti. Store, "Gazze'nin kuzeyinde faaliyette olan az sayıdaki hastanelerden bazılarına yönelik son saldırılar kabul edilemez," diyerek bu durumun kabul edilemezliğini tekrar etti.

İnsani Kriz ve Yetersizlikler

Store, Gazze'deki nüfusun, hastane, sağlık personeli ve malzeme yetersizliği nedeniyle hayati sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmasının yürek parçalayıcı olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellemeyi sürdürmesinin de kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Son Gelişmeler

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 27 Aralık'ta, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni ateşe verdiğini ve bu olay sonucunda hastanenin hizmet dışı kaldığını bildirmişti. Ayrıca, sağlık ekiplerinin ve yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğü de duyuruldu.