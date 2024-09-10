Norveç'ten İsrail'in Gazze Saldırısına Sert Tepki

Norveç, Gazze'deki Saldırıyı Kınadı

Norveç, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, "güvenli" olduğu öne sürülen El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilen sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Bakan Eide'den Açıklama

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, bu konu hakkında sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Eide, tüm tarafların sivilleri koruma yükümlülüğüne dikkat çekerek, İsrail'in bu bölgedeki saldırısını kınadığını belirtti.

Uluslararası Hukuka Uyulmalı

Eide, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu. Gazze'de gerçekleştirilen saldırılar sonucunda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırı Detayları

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un batısında yer alan El-Mevasi bölgesindeki çadırlara 3 füze saldırısı düzenlediğini aktardı. Bu saldırıların ardından uluslararası arenada ciddi tepkilerle karşılaşması bekleniyor.