Norveç'ten Lübnan'daki Patlayan Cihazlar İçin Uluslararası Arama Kararı

Norveç'ten Lübnan'daki Olaylar İçin Önemli Adım

Norveç, Lübnan'da meydana gelen patlama olaylarıyla bağlantılı olarak uluslararası bir arama kararı aldı. Bu karar, patlayan çağrı cihazları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında alınmış durumda.

Uluslararası Arama Kararı ve Sözkonusu Kişi

Norveç Ulusal Ceza Soruşturma Servisi'nden Aste Dahle Sundet, Associated Press (AP) haber ajansına açıklamalarda bulunarak, patlayıcı cihazların dağıtımında rol oynadığı düşünülen bir kişinin izinin sürüldüğünü belirtti. Ancak, arama emri çıkarılan kişinin kimliği ve uyruğu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Aranan Kişinin Geçmişi

Norveç haber ajansı NTB, aranan kişinin 12 yıl önce Norveç'e göç etmiş 39 yaşında bir erkek olduğunu ve Norveç pasaportu taşıdığını bildirdi. Aynı zamanda, bu kişinin Lübnan'daki patlayıcı cihazların tedarik edildiği düşünülen Bulgar bir şirketin kurucularından biri olduğu iddia ediliyor. Kendisinden son günlerde haber alınamazken, ABD'ye kaçtığına dair spekülasyonlar var.

Lübnan'da Devam Eden Şiddet

17 Eylül 2023 tarihinde, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştı. İki gün sonra, çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi ölmüş, 608'den fazla kişi yaralanmıştır. Lübnanlı yetkililer bu olaylardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar aralıklarla devam etmektedir.