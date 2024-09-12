Norveç'ten Türkiye'ye Savunma Sanayisi Kısıtlamalarının Kaldırılması

Norveç'in Savunma Kısıtlamalarını Kaldırması

Türkiye-Norveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Norveç’in bu kararından ötürü memnuniyetini dile getirdi.

Büyükgümüş'ten Memnuniyet Mektubu

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder’e mektup göndererek, Norveç’in Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayisi kısıtlamalarını 2019’dan bu yana kaldırma kararını değerlendirdi.

İkili İşbirliği Vurgusu

Büyükgümüş, mektubunda şunları ifade etti: "Bu kararın, müttefik olarak ikili işbirliğimizi daha da artırmaya katkıda bulunacağına kesinlikle inanıyorum. Türkiye-Norveç Dostluk Grubu olarak ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz."