DOLAR
34,02 0,09%
EURO
37,51 -0,08%
ALTIN
2.754,14 -0,04%
BITCOIN
1.922.431,3 1,98%

Norveç Türkiye'ye Savunma Sanayi Kısıtlamalarını Kaldırdı

Norveç, 2019'daki savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırarak Türkiye ile ilişkilerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:07
Norveç Türkiye'ye Savunma Sanayi Kısıtlamalarını Kaldırdı

Norveç ve Türkiye Arasındaki Savunma Sanayi İlişkileri Gelişiyor

Norveç, Türkiye'ye karşı 2019 yılında uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı. Bu önemli gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden güçlenmesine olanak tanırken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak duyuruldu.

Telefon Görüşmesi ile Duyuruldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, "Norveç Dışişleri Bakanı Eide, kısıtlamaların kaldırıldığını bize bildirdi," şeklinde konuştu.

Bakan Fidan'ın Memnuniyeti

Keçeli, Bakan Fidan'ın bu karardan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Bu tür kısıtlamalar müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır," ifadesini kullandı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki iş birliği ve güvenliği artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
2
Gülümseyin Geliyoruz Tiyatrosu Deprem Bölgesinde
3
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Sudani Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
4
EGM Uygunsuz Davranış Sergileyen Polis Memuruna Soruşturma Başlattı
5
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İtiraflar: İtirafçıdan Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti
6
Adalet Bakanı Tunç’tan Narin Güran Cinayetiyle İlgili Açıklama
7
İstanbul İtfaiyesi, 2024'Ün İlk 8 Ayında 90 Binden Fazla Olayı Yönetti

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı