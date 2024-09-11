Norveç Türkiye'ye Savunma Sanayi Kısıtlamalarını Kaldırdı

Norveç ve Türkiye Arasındaki Savunma Sanayi İlişkileri Gelişiyor

Norveç, Türkiye'ye karşı 2019 yılında uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı. Bu önemli gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden güçlenmesine olanak tanırken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak duyuruldu.

Telefon Görüşmesi ile Duyuruldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, "Norveç Dışişleri Bakanı Eide, kısıtlamaların kaldırıldığını bize bildirdi," şeklinde konuştu.

Bakan Fidan'ın Memnuniyeti

Keçeli, Bakan Fidan'ın bu karardan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Bu tür kısıtlamalar müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır," ifadesini kullandı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki iş birliği ve güvenliği artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.