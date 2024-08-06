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Norveç, UCM'ye İsrailli Yetkililerin Yargı Yetkisini Tanıdı

Norveç, UCM'nin Filistin topraklarında suç işlemiş İsrailli yetkililer hakkında yargı yetkisini tanıdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 18:24
Norveç, UCM'ye İsrailli Yetkililerin Yargı Yetkisini Tanıdı

Norveç'ten UCM'ye Destek

Norveç, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkilileri yargılama yetkisine sahip olduğu duyurusunu yaptı. Bu bağlamda, Norveç, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında bir yakalama kararı çıkarılması talebini değerlendiren UCM'ye yazılı bir beyan sundu.

Oslo Anlaşmalarının Etkisi Yok

Norveç'in beyanında, Oslo Anlaşmaları'nın UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a ilişkin yakalama kararına etkisi olmadığı bildirildi. Oslo’da barış sürecini destekleyen bir ülke olarak, Norveç, Filistin'in bu anlaşmalarla yargılama yetkisi ve egemenliğinden feragat etmediğini vurguladı. Norveç, Oslo Anlaşmaları'ndaki kısıtlamaların yalnızca Filistin tarafından yapılacak yargılamalar için geçerli olduğunu, ancak UCM kapsamındaki yargılama konusunda herhangi bir sınır olmadığını ifade etti.

Filistin'i Tanıma ve Destek

Norveç, Filistin’i bir devlet olarak tanıdığını ve Filistin’in UCM'ye taraf devlet statüsü kazandığını belirtti. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da UCM'ye beyan sunarak, İsrailli faillerin hukukun üstünde olmadığını vurguladı. İİT, Roma Statüsü'nün Filistinli mağdurlar açısından da uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Yargılama Yetkisi Üzerine Uzman Görüşleri

Uluslararası hukuk alanında uzmanların çoğunluğu, UCM'nin Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisine sahip olduğuna inanıyor. Özellikle hukuk profesörleri ve çeşitli STK’lar, UCM’nin bu konuda acil adımlar atması gerektiğini ifade etti.

İngiltere’nin Eleştirilen Girişimi

İngiltere, UCM'ye yazdığı bir beyanla Filistin’in Oslo Anlaşmaları çerçevesinde yargılama yetkisi kullanamadığı durumların sorgulanabileceğini belirtmişti. Ancak bu durum, UCM’deki Filistin soruşturmasını yavaşlatacağı endişelerini beraberinde getirdi. Yeni Başbakan Keir Starmer, önceki yönetimin aksine, Netanyahu ve Gallant hakkında bir beyan sunmayı düşünmediği bilgisini paylaştı.

Yargı Sürecinin Usulü

UCM'nin Muhakeme Kuralları uyarınca, herhangi bir aşamada devletler, kuruluşlar veya kişiler yazılı veya sözlü görüşlerini sunabilir. Bu süreç, "Amicus Curiae" (mahkemenin arkadaşı) olarak adlandırılır ve birçok ülkeden beyanların mahkeme kararlarını etkilemek amacıyla sunulmasına olanak tanır.

UCM, daha önce Sudan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkındaki davada bu usulü uygulamıştı ve beyanları dikkate almıştır.

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