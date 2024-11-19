Norveç Veliaht Prensesi'nin Oğlu Marius Borg Hoiby Gözaltında: Tecavüz Suçlaması

Norveç Veliaht Prensesi'nin Oğlu Gözaltına Alındı

Oslo'da Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Oslo polisinden yapılan açıklamada, Hoiby'nin "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunmak"la suçlandığı belirtildi.

Olayın Ayrıntıları ve Suçlamalar

Polis yetkilileri, tecavüz olayının zamanına dair herhangi bir bilgi paylaşmazken, Norveç medyası, resmi bir görevi veya kraliyet unvanı bulunmayan Hoiby'nin suçlamayı reddettiğini aktardı. Tecavüze uğradığı iddia edilen kadının avukatı Hege Salomon, müvekkilinin "zor günler geçirdiğini" ifade etti.

Kraliyet Sarayından Açıklama Yok

Olayla ilgili olarak kraliyet sarayından herhangi bir açıklama yapılmadı. Bunun yanı sıra, Hoiby'nin daha önce ehliyetsiz araba kullanma ve kişiye zarar verme gibi çeşitli yasa ihlallerine karıştığı da kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.