Norveç Veliaht Prensesi'nin Oğlu Marius Borg Hoiby Tecavüz Suçlamasından Serbest Bırakıldı

Norveç Veliaht Prensesi'nin Oğlu Marius Borg Hoiby İddialarla Yüzleşti

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, 18 Kasım'da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Oslo polisinin yaptığı açıklamada, Hoiby’nin daha fazla gözaltında tutulmasını istemediklerini, önemli kanıtların ortadan kaldırılacağına dair bir işaretin bulunmadığını belirtti.

Avukatı Açıkladı

Hoiby'nin avukatı Oyvind Bratlien, müvekkilinin aslında gözaltına alınmaması gerektiğini savundu ve dün akşam serbest bırakıldığını doğruladı. Marius Borg Hoiby, "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunduğu" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltı Süresi ve Suçlamalar

Emniyet yetkilileri, Hoiby hakkında ikinci bir tecavüz suçlaması nedeniyle gözaltı süresinin iki haftaya çıkarılması talebinde bulunmuştu. Norveç’te cinsel saldırı suçları için en fazla 10 yıl hapis cezası verilmektedir.

Hoiby'nin daha önce sürücü belgesiz araç kullanma ve kişiye zarar verme gibi yasa ihlallerine de karıştığı belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.