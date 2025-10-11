Norveçli Aktivist Vigdis Bjorvand: Onların Gözlerini Asla Unutmayacağım

MUHAMMET TARHAN - Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ancak İsrail güçlerince uluslararası sularda yasa dışı şekilde alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan Norveçli aktivist Vigdis Bjorvand, yaşadıklarını anlattı.

Alıkoyma anı ve operasyon

Bjorvand, dün Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirilen 70 yaşındaki aktivist olarak, İsrail güçlerinin gemiye saldırdığı anı şöyle aktardı: "Helikopterle geldiler, büyük makineli silahları vardı, maskeliydiler ve çok sert davrandılar."

Özgürlük Filosu Koalisyonu Yürütme Komitesi üyesi ve Ship to Gaza Norway yöneticilerinden Bjorvand, ablukayı kırmak için önce Hanzala sonra da Vicdan gemisiyle iki kez yola çıktığını söyledi.

İşkence iddiaları ve insani koşullar

Bazı aktivistlerin farklı odalara götürülerek kelepçelendiğini ve darbedildiğini belirten Bjorvand, "Aralarında Filistin kökenli bir Amerikalı ve İsrail pasaportu olan 2 Yahudi vardı. Onları çok dövdüler. Şu anda nerede olduklarını bilmiyorum." dedi.

İsrail askerlerinin kendilerine az miktarda yiyecek ve su verdiğini ancak bunu reddettiklerini anlatan Bjorvand, "İsraillilerden hiçbir yiyecek ya da su almak istemedik. Bizi kaçıran düşmanımızdan hiçbir şey almak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Alıkonma sürecinin insanlık dışı koşullarda geçtiğini vurgulayan aktivist, "Filistinliler ve bazı İsrailliler işkence gördü. Bize olabildiğince kötü davrandılar. Ortam kirliydi, duş alma imkanımız yoktu. Halen o kıyafetleri giyiyoruz. Hiçbir şey vermediler ama zaten biz de onlardan hiçbir şey istemedik." diye konuştu.

Gözlerdeki duygusuzluk

Hapishanedeyken unutamayacağı bir anıyı paylaşan Bjorvand, "Onların gözlerini asla unutmayacağım. O gözlerde hiçbir duygu yoktu. Gerçekten birer ölüm makinesiydiler. Gemimize binmeden önce Gazze'de çocukları öldürüyorlardı." sözleriyle yaşadıklarının izini aktardı.

Bjorvand, İsrail'in geniş askeri güç kullandığını ve operasyon sırasında o kadar çok kuvvet seferber edildiğini belirterek, "Bizi yakalamak için o kadar çok askeri güç kullandılar ki, onlar bizi kaçırmakla meşgulken Gazze'deki tüm balıkçılar gidip balık tutmayı başardı." dedi.

Türkiye'ye teşekkür ve mücadele çağrısı

Bjorvand, Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'na teşekkür ederek, "Bizi karşılayan Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'na (THY) çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir karşılama oldu. Bu bana insanlığa olan inancımı yeniden kazandırdı." ifadelerini kullandı.

70 yaşında olmasına rağmen mücadelesine devam edeceğini söyleyen aktivist, "Abluka kalkana, Filistinliler özgür olana kadar yelken açmaya devam edeceğiz." dedi.

Batı kamuoyuna çağrıda bulunan Bjorvand, "Herkes denize açılamayabilir ama yapılacak çok şey var. İnsanlar sokaklara çıkıp boykot çağrısı yapabilir, İsrail mallarını almayı bırakabilir. İsrail'i boykot edip Filistin'i özgürleştirebilirler. Ne kadar çok insan sesini yükseltirse, hükümetler de o kadar hızlı harekete geçmek zorunda kalır." diye konuştu.

