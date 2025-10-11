Norveçli aktivistler: İsrail gözaltısı ve Filistinlilere yönelik zulüm iddiası

Norveçli aktivistler İsrail gözaltı deneyimlerini anlattı

SERCAN İRKİN/NURİ AYDIN - Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Norveçli aktivistler Chris O'Moore, Eline Norli ve Samuel Rostol, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonuldukları sürede maruz kaldıkları muameleyi AA muhabirine değerlendirdi. Aktivistler, Filistinlilere yönelik muamelenin daha da ağır olduğunu vurguladı.

Gözaltı koşulları: Fiziksel şiddet, tecrit ve tehdit

O'Moore, fiziksel şiddet, üç gün boyunca uykusuz bırakılma ve iki gün tecritte tutulma gibi uygulamalara maruz kaldıklarını söyledi. Vücudundaki morluklar ve kelepçe izlerinin halen görülebildiğini belirtti. O'Moore, İsrail güçleri tarafından yerde sürüklendiğini, silahlar ve köpeklerle tehdit edildiğini anlattı.

O'Moore, sadece ne zaman döneceklerini sorduklarını; ancak askerlerin dizleriyle yüzüne, boynuna ve sırtına bastırarak onu yere serdiklerini ifade etti. Eşyalarının nerede olduğundan haberdar olmadıklarını ve kendilerine verilen hapishane kıyafetlerinin Filistinlilere uygulanan muameleyle kıyaslanmayacak kadar hafif olduğunu söyledi.

Hapishanedeyken savaş karşıtı, barış, sevgi ve Filistin şarkıları söylediklerini aktaran O'Moore, Müslüman tutukluların şarkı ve dualarını seslendirdiklerinde tehdit edilip susturulduklarını ifade etti. "İsrail tarafından alıkonulan Müslümanlar her dua etmeye çalıştıklarında 'Gelip sizi hücrelere koyacağız. Yemeğinizi keseceğiz.' gibi tehditlere maruz kaldılar," dedi ve ekledi: "Ben de yüksek sesle Hristiyan duaları okuyordum. Müslüman kardeşlerimize karşı nefret besliyorlar."

O'Moore, Gazze'de yaşananların 1948'den bu yana devam ettiğini belirterek, "Siviller olarak insani yardımları götürüp bu insanları korumak zorunda kalmamalıyız. Dünya hükümetleri gemilerini ve donanmalarını, Birleşmiş Milletler ise barış gücü birliklerini göndererek soykırımı durdurmalıdır." çağrısında bulundu.

Norli: "İnsan haklarının ten rengi yoktur"

Norli, İsrail'de 10 gün alıkonulduğunu ve halen İsrail güçlerinin elinde bulunan bir kadın arkadaşlarının serbest bırakılmasını umduklarını söyledi. Hapishanede kadınların erkeklere kıyasla daha iyi muamele gördüğünü, ancak beyaz olmayan veya Arap kökenli kadınların çok daha kötü koşullarda tutulduğunu ve ilaç verilmediğini gözlemlediklerini aktardı.

Norli, hapishanedeki muamelede "sistematik bir ırkçılık" olduğunu belirterek, "Dünya bunu sessizce izleyemez. Sivil insani yardım çalışanları İsrail hapishanelerinde böyle muamele görüyorsa, Filistinliler nasıl muamele görüyordur? Onların çok daha kötü muamele gördüğünü biliyoruz." dedi. Norli sözlerini, "İnsan haklarının ten rengi yoktur. Hangi milletten olursa olsun, kimsenin uluslararası sularda kaçırılmaması gerekir." şeklinde sürdürdü.

Rostol'dan çağrı: Yatırımlar geri çekilsin

Rostol ise alıkonulma sürecinde sürekli tüfeklerle, silahlarla ve biber gazıyla tehdit edildiklerini, emirleri yerine getirmediklerinde şiddetle tehdit edildiklerini anlattı. Kendilerinin protesto ettikleri için tecrit hücrelerine konulduğunu, diğerlerinin serbest bırakılırken kendilerinin geri bırakıldığını ifade etti.

Rostol, Gazze halkının durumunun kendilerinden çok daha kötü olduğunu bilmenin onları motive ettiğini vurguladı: "Biz oradaydık çünkü dünyaya; biz beyaz Avrupalılara, küresel güneyden gelen insanlara böyle davranıyorlarsa, Gazze halkına çok daha kötü davrandıklarını göstermek istiyoruz."

Esaretin ardından serbest bırakılmanın "inanılmaz bir his" olduğunu söyleyen Rostol, Türk halkının sıcak karşılamasını ve çevrelerindeki desteği takdir etti. Herkesin Gazze'deki insani krizi duyurmak için e-posta yazma, gazete mektubu gönderme gibi katkılarda bulunabileceğini belirtti.

Rostol, ayrıca Norveç hükümeti ve diğer hükümetlere yönelik bir çağrı yaparak, "İsrail'den yatırımını çekme zamanı geldi. İsrail ve destekçilerine büyük yatırımlarımız var ve bu yatırımları derhal geri çekmemiz gerekiyor. Çünkü İsrail bir soykırım gerçekleştiriyor ve biz buna hem seyirci kalıp hem de onları destekleyemeyiz," dedi.

Norveçli aktivistler O'Moore, Norli ve Rostol, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18'i Türk olan 94 aktivist ile Ürdün'den özel seferle havalanan Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a geldi ve vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla karşılandılar.

Gazze'ye insani yardım için yola çıkan ve İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Norveçli aktivist Chris O'Moore, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.