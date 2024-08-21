Norveçli STK'dan Filistinlilerin Hakları İçin Acil Çağrı

Norveçli STK, Batı Şeria'da Filistinlilerin Haklarının Korunmasına İhtiyaç Duyuluyor

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), uluslararası topluma Batı Şeria'daki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimcilerinin saldırılarının neden olduğu göç krizine dikkat çekti.

NRC'nin yayınladığı raporda, Ekim 2023'ten beri artan yasa dışı yerleşimci şiddetinin, Filistinlilerin topraklarından zorla yerinden edilmesine yol açtığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "NRC, Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda devam eden yerleşimci şiddetinin, 7 Ekim tarihinden itibaren Filistin topluluklarını zorla yerinden etmeye teşvik ettiğini" vurguladı.

Son günlerde Filistinlilerin, yerleşimcilerin şiddetli saldırıları sonucunda evlerini terk etmek zorunda kaldıkları ifade edildi. Açıklamada, "Filistinliler, uluslararası insancıl hukuka açık bir şekilde aykırı olarak topraklarını terk etmeye zorlanıyor," denildi.

NRC ayrıca, uluslararası toplumu İsrail hükümetine baskı yaparak, yerleşimcilerin Filistinlilerin yaşam alanlarına girmesini engelledirmeye çağırdı. "Askeri emirler, İsrail yasalarına göre yasa dışı olan ve şiddetin uygulandığı tüm yerleşimci karakollarını kapatmalıdır," ifadelerine yer verildi.

Batı Şeria'daki Artan Saldırılar

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı askeri operasyon sonrasında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve saldırılar artış göstermektedir. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre; 2024'ün ilk yarısında Batı Şeria'da 1,530 yerleşimci saldırısı kaydedilmiştir.

Bu saldırılarda 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 785'ten fazla kişinin de yaralandığı bildirilmektedir.