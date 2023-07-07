Noter işlemleri, pasaport ve vizeler, KDV oranları! Yeni vergi zamları Resmi Gazetede..

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında. 492 sayılı Kanun, yargı, noterler, vergi mahkemeleri, tapu ve kadastro, konsolosluklar, pasaportlar, oturma izinleri, çalışma izinleri, çalışma izni muafiyetleri, vizeler, Dışişleri Bakanlığı belgeleri, gemi ve limanlar, imtiyazlar ve kadastro vergilerinde yeni düzenlemeler yapıldı. yeni düzenlemeye göre ise dahil edilen tariflerde yer alan sabit fiyat %50 artırıldı.

SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇ ORANI YENİ ARTIŞIN DIŞINDA TUTULDU

Karara göre, trafik ücretine ait "ehliyet ücreti" zam kapsamı dışında tutulurken, "yolcu cep telefonu kullanım ücreti" 20 bin TL olarak tekrar belirlendi.





KDV ORANLARINA ZAM

Ayrıca a) bendinde belirtilen uygulama kapsamındaki mal ve hizmetlere yüzde 18 şeklinde uygulanan KDV'nin, yüzde 20'ye çıkarıldığı; b) bendinde belirtilen kapsamdaki mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV oranı ise yüzde 10 olarak yeniden tanımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütmeye alınan 3605 sayılı KDV kanununda yer alan 28. maddesi kapsamındaki kararı 10 Temmuz 2023'te yürürlüğe gireceği bildirildi.

KREDİ VE ŞANS OYUNLARINDA VERGİ ARTIŞI

Öte yandan, tüketici kredileri üzerinden alınan BMSV vergisi %10'dan %15'e yükseltilmiştir.Şans oyunlarında da vergiler artırıldı. Yayınlanan karara göre, spor karşılaşmalarına yönelik toplu bahislere yüzde 10, at yarışlarına yüzde 14 ve ayrıca iğer şans oyunlarına yüzde 20 oranında vergi uygulanacak.