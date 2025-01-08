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Noterlik Sayısı 2 Bin 383'e Yükseldi: 2024'te 40 Yeni Noterlik İhdası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024'te 40 yeni noterlik kurulduğunu ve toplam noterlik sayısının 2 bin 383'e ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:32
Noterlik Sayısı 2 Bin 383'e Yükseldi: 2024'te 40 Yeni Noterlik İhdası

Noterlik Sayısı 2 Bin 383'e Yükseldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 yılında 40 yeni noterlik ihdas ettiklerini ve 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısının günümüzde 2 bin 383'e yükseldiğini duyurdu.

Noterlik Kurumunu Güçlendiriyoruz

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Tunç, noterlik uygulamalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Noterlik kurumunun daha üst seviyelere taşınması ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Tunç, e-Noterlik, nöbetçi noterlik ve güvenli ödeme hizmeti gibi birçok yeniliği hayata geçireceklerini belirtti.

Noterlik Hizmetleri Adaletin Temel Taşlarıdır

Tunç, noterlik hizmetlerinin adaletin tesisine ve mahkemelerin iş yükünün azalmasına önemli katkı sunduğunu ifade ederek, bu hizmetlerin toplumsal barışın sağlanmasında da kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

2024'te 40 Yeni Noterlik İhdas Edildi

40 yeni noterlik kurulduğunu ve noterlik sayısının sürekli artırılması gayretinde olduklarını belirten Tunç, “Noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve daha kaliteli hizmet sunabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Nöbetçi Noterlik Uygulaması ile Vatandaşlara 7 Gün Hizmet

Hafta sonu nöbetçi noterlik uygulaması ile vatandaşların 7 gün hizmet alabildiğini aktaran Tunç, ayrıca yurt içindeki noterlik işlemlerinin, başka bir noterden ve yurt dışı konsolosluklarında düzenlenen noterlik işlemlerinin Türkiye'deki noterliklerden anında alınabildiğini ifade etti.

Nöbetçi Noterlikte 3,3 Milyonu Aşan İşlem Gerçekleşti

Tunç, nöbetçi noterlik hizmetlerinin 6 Nisan 2019'da başladığını ve bu süreçte toplam 3 milyon 303 bin 832 işlem gerçekleştirildiğini kaydetti. 2024 yılında ise 798 bin 17 işlem yapıldığını açıkladı.

Elektronik Ortamda İşlemler Artıyor

26 Ekim 2020'de başlatılan e-Noter uygulaması ile 2024 yılının ilk döneminde 26 bin 726 noterlik işlemi elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Tunç, Noterlik Kanunu'nun 17/3'üncü maddesi uyarınca, geçen yıl toplam 3 bin 587 adet noterlik belgesi verildiğini de sözlerine ekledi.

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