DOLAR
34,37 -0,43%
EURO
36,77 0,88%
ALTIN
2.969,68 0,16%
BITCOIN
2.608.126,37 0,75%

Notre Dame Katedrali'nde Çanlar 5 Yıl Aradan Sonra Yeniden Çaldı

Paris'teki Notre Dame Katedrali, 2019'daki yangından 5 yıl sonra çan sesleriyle yankılandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 18:08
Notre Dame Katedrali'nde Çanlar 5 Yıl Aradan Sonra Yeniden Çaldı

Notre Dame Katedrali'nde Tarihi An

Fransa'nın önemli tarihi ve turistik yapılarından biri olan Paris'teki Notre Dame Katedrali, 2019 yılındaki yangın sonrası ilk kez çan sesleriyle yankılandı.

Restorasyon Çalışmalarında Sona Gelindi

Yerel medya kaynaklarının bilgilerine göre, 2019’da çıkan yangının ardından katedralde yürütülen restorasyon süreci neredeyse tamamlandı. 7 Aralık'ta düzenlenecek olan törenin ardından katedralin yeniden ziyarete açılması bekleniyor. Fransız hükümetinin yeni düzenlemeleri

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, 23 Ekim'de Le Figaro’ya verdiği röportajda, Notre Dame Katedrali'ne yapılacak ölçülü ziyaretler için 'sembolik bir ücret' önerisinde bulundu. Bu ücretin toplandığı bütçenin dini mirasların korunmasına harcanabileceğini bildirdi.

Buna karşın, Paris Başpiskoposluğu, 24 Ekim'de yaptığı açıklama ile Fransa Katolik Kilisesi'nin katedral ve kiliselere ücretsiz giriş hakkındaki tutumunun değişmediğini vurguladı.

Yangın ve Restorasyon Süreci

Hristiyanlık inancında Fransa'nın sembolü olarak kabul edilen Notre Dame Katedrali, temeli 1163 yılında atılan ve inşası 300 yıl süren bir yapıdır. 15 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen yangın, katedralin 96 metre yüksekliğindeki kulelerden birinin yanı sıra çatısının tamamen çökmesine sebep olmuş ve yapıya büyük zarar vermiştir.

Bununla birlikte, katedralin restorasyonu için dünya genelinden yaklaşık 844 milyon avro tutarında rekor bir bağış toplanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa ve Filistin Açıklamaları
2
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3,117'ye Ulaştı
3
ABD'nin B-52 Bombardıman Uçakları İngiltere'de Görevde
4
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçında Sahaya Giren Köpeği Sahiplendi
5
Hamas İspanya'nın Silah Gemilerine Yönelik Kararını Destekliyor
6
Bangladeş'te BNP'nin Seçim Talebiyle Yürüyüşü
7
İmamoğlu ve Baş'tan Kayyum Konuşmaları

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi