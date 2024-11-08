Notre Dame Katedrali'nde Çanlar 5 Yıl Aradan Sonra Yeniden Çaldı

Notre Dame Katedrali'nde Tarihi An

Fransa'nın önemli tarihi ve turistik yapılarından biri olan Paris'teki Notre Dame Katedrali, 2019 yılındaki yangın sonrası ilk kez çan sesleriyle yankılandı.

Restorasyon Çalışmalarında Sona Gelindi

Yerel medya kaynaklarının bilgilerine göre, 2019’da çıkan yangının ardından katedralde yürütülen restorasyon süreci neredeyse tamamlandı. 7 Aralık'ta düzenlenecek olan törenin ardından katedralin yeniden ziyarete açılması bekleniyor. Fransız hükümetinin yeni düzenlemeleri

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, 23 Ekim'de Le Figaro’ya verdiği röportajda, Notre Dame Katedrali'ne yapılacak ölçülü ziyaretler için 'sembolik bir ücret' önerisinde bulundu. Bu ücretin toplandığı bütçenin dini mirasların korunmasına harcanabileceğini bildirdi.

Buna karşın, Paris Başpiskoposluğu, 24 Ekim'de yaptığı açıklama ile Fransa Katolik Kilisesi'nin katedral ve kiliselere ücretsiz giriş hakkındaki tutumunun değişmediğini vurguladı.

Yangın ve Restorasyon Süreci

Hristiyanlık inancında Fransa'nın sembolü olarak kabul edilen Notre Dame Katedrali, temeli 1163 yılında atılan ve inşası 300 yıl süren bir yapıdır. 15 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen yangın, katedralin 96 metre yüksekliğindeki kulelerden birinin yanı sıra çatısının tamamen çökmesine sebep olmuş ve yapıya büyük zarar vermiştir.

Bununla birlikte, katedralin restorasyonu için dünya genelinden yaklaşık 844 milyon avro tutarında rekor bir bağış toplanmıştır.