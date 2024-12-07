Notre Dame Katedrali, Yangının Ardından Törenle Yeniden Açıldı

Notre Dame Katedrali Açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 5 yıl önce meydana gelen yangının ardından ciddi hasar gören ve kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlanan Notre Dame Katedrali, 40 devlet ve hükümet liderinin katılımıyla düzenlenen bir törenle yeniden kapılarını açtı.

Tören Detayları

Törende Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Piskoposu Laurent Ulrich, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi önemli isimler hazır bulundu. Tören, Piskopos Ulrich’in elindeki asayla katedralin kapısına 3 defa vurup "Notre Dame kapılarını aç." demesiyle başladı. Ayrıca, tarihi yapıda yangına müdahale eden itfaiye erleri ve restorasyon sürecinde çalışanlar geçit yaptı.

Geçit sırasında, katedralin cephesine farklı dillerde "teşekkürler" ifadeleri yansıtıldı. Yine Fransız televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanan etkinlikte, etkileyici bir keman ve çello konseri de gerçekleştirildi.

Macron'un Mesajı

Cumhurbaşkanı Macron, katedralde yaptığı konuşmasında, "Fransız ulusunun, katedrali kurtaran ve yeniden inşa edenlere olan minnettarlığını dile getirmek için buradayım." dedi. Yangın sonrası büyük bir kaybetme riski olduğunu belirten Macron, "Notre Dame'ın çanlarını bir daha asla duyamayabilirdik." ifadelerini kullandı.

Macron, katedraldeki yangına müdahale edenlerin cesaretine dikkat çekerek, restorasyon için farklı kıtalardan insanların destek verdiğini söyledi. Konuşmasını, "Yaşasın Notre Dame, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fransa." sözleriyle tamamladı.

Papa Franciscus'tan Mektup

Törene katılamayan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, katedralin açılışıyla ilgili bir mektup gönderdi. Papa, "Üzüntü ve yasın yerini sevinç ile bayram aldı." şeklinde belirtti ve katedrali kurtaranlara teşekkür etti. Ayrıca, "Katedralin kapıları her dilden ve dinden insanlara cömertçe ve ücretsiz olarak açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yangın ve Restorasyon Süreci

Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olan Notre Dame Katedrali, 1163 yılında inşasına başlanmış ve 300 yıl süren bir süreçte tamamlanmıştır. Katedral, 15 Nisan 2019 tarihinde çıkan bir yangın sonucunda büyük hasar görmüştür. Kısa sürede alevlere teslim olan katedralin çatı ve kulelerinden biri tamamen çökerek büyük zarar görmüştür.

Restorasyon çalışmalarının finansmanı için dünya genelinden toplamda 846 milyon avro kadar rekor bağış toplanmıştır.