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Novi Pazar'da Türk Kültür Günleri Başladı

Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde Türk Kültür Günleri etkinliği, çeşitli aktivitelerle başladı ve 11 Aralık'ta sona erecek.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 00:02
Novi Pazar'da Türk Kültür Günleri Başladı

Novi Pazar'da Türk Kültür Günleri Etkinliği

Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde, "Türk Kültür Günleri" etkinliği tüm coşkusuyla başladı. Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosluğu, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Mezunları Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, "Anadolu'dan Esintiler" adlı Türk caz musikisi konseriyle açıldı.

Başkonsolos Osman Peşmen'le Açılış Konuşması

Novi Pazar Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Başkonsolos Osman Peşmen, kültürel etkinliklerin halklar arasındaki ilişkileri geliştirme konusundaki önemine vurgu yaptı. Peşmen, Novi Pazar'ın da bulunduğu Sancak bölgesini Türkiye ve Sırbistan arasında köprü olarak gördüklerini ifade ederek, bölgede gerçekleştirilen eğitim, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinlik Programı

Üç gün sürecek olan Türk Kültür Günleri etkinliği boyunca, birçok konser, panel ve film gösterimi planlandığını dile getiren Peşmen, iki ülke arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine katkıda bulunacaklarını açıkladı. Etkinliğin 11 Aralık'ta sona ereceği bildirildi.

Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde, "Türk Kültür Günleri" etkinliği başladı.

Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde, "Türk Kültür Günleri" etkinliği başladı.

Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde, "Türk Kültür Günleri" etkinliği başladı.

Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde, "Türk Kültür Günleri" etkinliği başladı.

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