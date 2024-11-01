DOLAR
34,34 -0,3%
EURO
37,25 0,29%
ALTIN
3.021,29 0,06%
BITCOIN
2.375.531,63 1,06%

Novi Sad'da Trajik Tren İstasyonu Çöküşü: 13 Ölü

Sırbistan'da tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 21:08
Novi Sad'da Trajik Tren İstasyonu Çöküşü: 13 Ölü

Novi Sad'daki Trajik Olay

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bulunan tren istasyonunun beton sundurması, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çökerek büyük bir faciaya yol açtı. Enkaz altında kalan 13 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Yerel medyada yayımlanan haberlere göre, olay sonrası Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic olay yerine geldi. Vucevic, yaptığı açıklamada yapının 1964 yılında inşa edildiğinin altını çizerek, yaşanan olayın araştırılacağı ve sorumluların gereğini çekeceğini ifade etti.

Enkaz Çalışmaları ve Yaralılar

Bakan Dacic, enkazdan 5 cansız bedeninin daha çıkarılmasıyla ölü sayısının 13’e ulaştığını belirtti. Ayrıca, hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3’ünün durumunun kritik olduğuna dikkat çekti. Kurtarma ekipleri, enkaz altında iletişim kurulan 2 kişiyi kurtarıp, arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Olay yerinde 80’den fazla çalışanın bulunduğu bildirildi.

Ulusal Yas Günü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerine gelerek gelişmelerle ilgili bakanlardan bilgi aldı. Sırbistan hükümeti, bu elim olayın ardından 2 Kasım’ı ulusal yas günü ilan etti.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda...

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybetti. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sağ 2), olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda...

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybetti. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sağ 2), olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meddahlık ve Rakugo ile Türkiye-Japonya Kültürel Bağları Güçleniyor
2
İngiltere, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı
3
Turizmde Süper Lig: Türkiye'nin Hedefleri ve Projeleri
4
Kahramanmaraş'ta Melike Hanım Apartmanı Davası Devam Ediyor
5
İsrail'in Kuzeyine Yapılan Roket Saldırısı: 9 Yaralı
6
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
7
Adana'da Eski Cinayet Hafızası: Atilla Cücü'nün İki Farklı Suç Geçmişi

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de