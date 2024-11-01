Novi Sad'da Trajik Tren İstasyonu Çöküşü: 13 Ölü

Novi Sad'daki Trajik Olay

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bulunan tren istasyonunun beton sundurması, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çökerek büyük bir faciaya yol açtı. Enkaz altında kalan 13 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Yerel medyada yayımlanan haberlere göre, olay sonrası Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic olay yerine geldi. Vucevic, yaptığı açıklamada yapının 1964 yılında inşa edildiğinin altını çizerek, yaşanan olayın araştırılacağı ve sorumluların gereğini çekeceğini ifade etti.

Enkaz Çalışmaları ve Yaralılar

Bakan Dacic, enkazdan 5 cansız bedeninin daha çıkarılmasıyla ölü sayısının 13’e ulaştığını belirtti. Ayrıca, hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3’ünün durumunun kritik olduğuna dikkat çekti. Kurtarma ekipleri, enkaz altında iletişim kurulan 2 kişiyi kurtarıp, arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Olay yerinde 80’den fazla çalışanın bulunduğu bildirildi.

Ulusal Yas Günü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerine gelerek gelişmelerle ilgili bakanlardan bilgi aldı. Sırbistan hükümeti, bu elim olayın ardından 2 Kasım’ı ulusal yas günü ilan etti.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybetti. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sağ 2), olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybetti. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sağ 2), olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.