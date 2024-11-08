Novi Sad'daki Ölümlü Kaza Sonrası Protestolar: Köprü Trafiğe Kapandı

Sırbistan'da Kazanın Ardından Protestolar Yoğunlaştı

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad tren istasyonunda, 14 kişinin ölümüne yol açan beton sundurma çökmesinin ardından, protestolar giderek kızışıyor. Olayın ardından halk, Varadinski Köprüsü'nde toplanarak trafiği kapattı.

Köprüde ‘Kanlı El’ Simgesi

Eylemciler, köprüdeki yola kırmızı boya ile “kanlı el” simgeleri yaparak toplumsal bir mesaj iletmeye çalıştı. Protestocular, 1 Kasım'da meydana gelen kazadan dolayı sorumluların cezalandırılmasını ve Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ile Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric'in istifasını talep etti.

Resmi Tepkiler ve İstifalar

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) genel kurulunda yaptığı konuşmada, Novi Sad'da büyük bir trajedinin yaşandığını belirtti. Vucic, sorumluluk hisseden herkesin istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

Hayatını Kaybedenler ve Soruşturmalar

Novi Sad'daki tren istasyonunun sundurmasının çökmesi sonucu 14 kişi yaşamanı yitirirken, 3 kişi de yaralandı. 2021 yılında yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi gündeme gelirken, olayla ilgili 60’dan fazla kişi sorgulanmaya alındı.

Belgrad ve Novi Sad'daki Gösteriler

Protestolar ilk olarak başkent Belgrad'da başlarken, 5 Kasım'da Novi Sad'da binlerce kişinin katılımıyla büyük bir gösteri düzenlendi. Gösteriler sırasında bazı eylemcilerin kamu binalarına kırmızı boya ile yazı yazması üzerine, polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından protestolara devam eden halk, kentteki köprüyü trafiğe kapattı.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından protestolara devam eden halk, kentteki köprüyü trafiğe kapattı.