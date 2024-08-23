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Novi Sad'daki Trajik Yangın: 6 Can Kaybı

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:36
Novi Sad'daki Trajik Yangın: 6 Can Kaybı

Novi Sad Şehrinde Yangın Faciası

Sırbistan'ın Novi Sad kenti, Salajka Mahallesi'nde yer alan bir evde çıkan yangın, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre, yangın olayının gecenin ilerleyen saatlerinde meydana geldiği bildirildi.

Yangın ve İtfaiye Müdahalesi

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için iki saatlik bir mücadele verdi. Uzun süren çalışma sonucunda yangın söndürülerek durum kontrol altına alındı.

Hayatını Kaybedenlerin Tespiti ve Yetkililerin Açıklamaları

Polis güçleri, yanan evde gerçekleştirdikleri incelemelerde aynı aileye mensup 6 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivıca Dacic, yangının kaynağı ile ilgili olarak, şarj halindeki bir elektrikli skuterın yangına sebep olmuş olabileceği ihtimalini vurguladı. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsi için morga gönderildiği belirtildi.

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