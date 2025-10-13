Novi Sad'ta Traktörlü Protesto: Sırbistanlı Çiftçiler Hükümete Seslendi

Novi Sad'ta 8 çiftçi birliği üyeleri traktörlerle hükümet binası önünde tarım politikalarını protesto etti; yakıt vergileri, kredi faizleri ve devlet desteği talepleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 14:46
Novi Sad'ta Traktörlü Protesto: Sırbistanlı Çiftçiler Hükümete Seslendi

Novi Sad'ta traktörlü protesto: Çiftçiler hükümete seslendi

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde, 8 farklı çiftçi birliği üyesi, hükümetin tarım politikalarını protesto etti. Ülkenin birçok noktasından traktörleriyle yola çıkan çiftçiler, Novi Sad'daki hükümet binası önünde toplandı.

Çiftçiler, hükümetin tarım politikalarından ve çiftçilere karşı tutumundan memnun olmadıklarını belirterek, onlarca traktörü hükümet binası önünde bıraktı. Taleplerini Sırbistan Tarım Bakanlığına iletmek istediklerini açıkladılar.

Talepler

Talepleri: yakıt vergilerinin kaldırılması, emeklilik fonlarına olan borç konusunun çözülmesi, çiftçi kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesi, kuraklıktan zarar görenlere devlet desteği verilmesi ve tarım ürünleri piyasasındaki tekelleşmenin önlenmesi.

Sırbistan Çiftçilerini Yaşatma İnisiyatifi temsilcisi Mileta Slankamenac, taleplerinin bir kısmının yıllardır dillendirildiğini ve çiftçilerin geçmişte de defalarca sokaklara çıktığını ifade etti. Mevcut koşullar nedeniyle taleplerin yerine getirilmesi konusunda iyimser olmadığını kaydeden Slankamenac, "Ülkenin sosyo-politik durumu göz önüne alındığında, taleplerimizin yerine getirileceğine inanmıyorum. Ancak geçtiğimiz haftalardaki uyarı protestosunun ardından yeniden yollara çıkarak hükümete burada olduğumuzu, sorunlarımızın hala çözülmediğini hatırlatmak istedik." diye konuştu.

Protestonun devlet kurumlarının mesai saati bitimine kadar devam edeceği ve çiftçilerin yarın mahkeme binası önüne gidecekleri bildirildi.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde 8 farklı çiftçi birliği üyeleri, hükümetin tarım...

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde 8 farklı çiftçi birliği üyeleri, hükümetin tarım politikalarını protesto etti. Hükümetin tarım politikalarından ve çiftçilere karşı tutumundan memnun olmadıklarını ifade eden çiftçiler, onlarca traktörü hükümet binası önüne bıraktı.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde 8 farklı çiftçi birliği üyeleri, hükümetin tarım...

İLGİLİ HABERLER

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Bilim Festivali'ne 3 Günde Yaklaşık 200 Bin Ziyaretçi
2
İsrail kadın ve çocukları infaz etti: Görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırdı
3
Muğla Bodrum'da Otel Lojmanında Bebeğin Ölümü: Anne Tutuklandı
4
Türk Kızılay Başkanı Yılmaz: Mersin'den 3 Bin Tonluk Gemi Gazze'ye Hareket Ediyor
5
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Eş Zamanlı Okul Afet Tatbikatı
6
Farabi'nin 'Müzik Sanatının Büyük Kitabı' Türkçe Baskısı Tanıtıldı
7
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi