Novi Sad'ta Traktörlü Protesto: Sırbistanlı Çiftçiler Hükümete Seslendi

Novi Sad'ta traktörlü protesto: Çiftçiler hükümete seslendi

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde, 8 farklı çiftçi birliği üyesi, hükümetin tarım politikalarını protesto etti. Ülkenin birçok noktasından traktörleriyle yola çıkan çiftçiler, Novi Sad'daki hükümet binası önünde toplandı.

Çiftçiler, hükümetin tarım politikalarından ve çiftçilere karşı tutumundan memnun olmadıklarını belirterek, onlarca traktörü hükümet binası önünde bıraktı. Taleplerini Sırbistan Tarım Bakanlığına iletmek istediklerini açıkladılar.

Talepler

Talepleri: yakıt vergilerinin kaldırılması, emeklilik fonlarına olan borç konusunun çözülmesi, çiftçi kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesi, kuraklıktan zarar görenlere devlet desteği verilmesi ve tarım ürünleri piyasasındaki tekelleşmenin önlenmesi.

Sırbistan Çiftçilerini Yaşatma İnisiyatifi temsilcisi Mileta Slankamenac, taleplerinin bir kısmının yıllardır dillendirildiğini ve çiftçilerin geçmişte de defalarca sokaklara çıktığını ifade etti. Mevcut koşullar nedeniyle taleplerin yerine getirilmesi konusunda iyimser olmadığını kaydeden Slankamenac, "Ülkenin sosyo-politik durumu göz önüne alındığında, taleplerimizin yerine getirileceğine inanmıyorum. Ancak geçtiğimiz haftalardaki uyarı protestosunun ardından yeniden yollara çıkarak hükümete burada olduğumuzu, sorunlarımızın hala çözülmediğini hatırlatmak istedik." diye konuştu.

Protestonun devlet kurumlarının mesai saati bitimine kadar devam edeceği ve çiftçilerin yarın mahkeme binası önüne gidecekleri bildirildi.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde 8 farklı çiftçi birliği üyeleri, hükümetin tarım politikalarını protesto etti. Hükümetin tarım politikalarından ve çiftçilere karşı tutumundan memnun olmadıklarını ifade eden çiftçiler, onlarca traktörü hükümet binası önüne bıraktı.