Novorossiysk'e İHA Saldırısı: 2 Kişi Öldü, 3 Yaralı

Krasnodar Valisi ve Belediye Başkanı'ndan ilk açıklamalar

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk kentine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kondratyev, saldırının şehrin merkezini hedef aldığını belirterek, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını ve saldırı sonucu birkaç sivil bina ile bir otelin hasar gördüğünü açıkladı.

Novorossiysk Belediye Başkanı Andrey Kravçenko da Telegram duyurusunda şehirde acil durum ilan edildiğini ve saldırı nedeniyle bir binada yangın çıktığını bildirdi. Kravçenko, olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kravçenko, servislerin eylemlerinin koordinasyonu için bir karargah kurulduğunu ve geçici konuklama merkezi oluşturulduğunu belirtti.

Belediye başkanı ayrıca İHA saldırısı tehdidinin devam ettiğini vurgulayarak, halkın alınan güvenlik önlemlerine uyması gerektiğini hatırlattı.