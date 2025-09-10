NSosyal, Android için medya modunu kullanıma sundu

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, Android kullanıcılarına yönelik yeni medya modunu kullanıma aldı. NSosyal'den yapılan açıklamaya göre özellik artık Android uygulamasında aktif.

Medya modu nasıl çalışıyor?

Medya modu sayesinde kullanıcılar çift tıklayıp kaydırarak fotoğraf ve video gibi medya içerikleri arasında hızlı geçiş yapabiliyor. Ayrıca platformun 'trendler' sekmesi ile gündemdeki en popüler içerikler kolayca keşfedilebiliyor.

Büyüme ve yerli teknoloji vurgusu

Beta sürecinden bu yana hızla büyüyen NSosyal, 1 milyon kullanıcıyı geçen bir kitleye ulaştı. Platform aynı zamanda 'sosyal ağ' kategorisinde mobil mağazalarda en çok indirilen ücretsiz uygulamalardan biri olma başarısı göstermişti ve yerli teknolojilerin sosyal medya sektöründeki potansiyelini ortaya koydu.