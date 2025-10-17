NSU Mağdurları: Beate Zschaepe'nin Erken Tahliyesine 150 Binden Fazla İmza ile 'Hayır'

Kurulan imza kampanyası Federal Meclis milletvekillerine teslim edildi

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü sonrası başlayan adalet arayışı sürüyor. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan neo-Nazi terörist Beate Zschaepe'nin erken tahliye edilmemesi için toplanan 150 binden fazla imza, Federal Meclis milletvekillerine teslim edildi.

İmzaları, NSU cinayetlerinde yakınlarını kaybeden aile fertleri Semiya Şimşek, Gamze Kubaşık ile Mandy ve Michalina Bulgarides teslim etti. Teslim sırasında Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Partili milletvekilleri hazır bulundu.

Semiya Şimşek, 9 Eylül 2000'de Nürnberg'de NSU teröristleri tarafından kurşunlanarak öldürülen Enver Şimşek'in kızı olarak yaptığı açıklamada, "Babamı düşündüğümde çok acı çekiyorum. Bu acı yıllar geçtikçe azalmıyor. Aksine her geçen gün daha da büyüyor. Onu her gün özlüyorum ve hala her gün neden babamın başına bunun geldiğini ve cinayete yardım edenleri ve suç ortaklarının hala serbestçe neden dolaştığını merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gamze Kubaşık, 4 Nisan 2006'da Dortmund'da NSU tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık'ın kızı, devletin acılarını önemsemediğini hissettiklerini belirterek, "Nasıl olur da bir suçlu destek görürken, geride kalanlar bugüne kadar mücadele etmek zorunda kalır? Özel muamele istemiyoruz. Adalet istiyoruz." dedi. Kubaşık ayrıca, "Biz sadece babalarımızı kaybetmedik. Güvenimizi ve güvenliğimizi de kaybettik." diye konuştu.

Mandy Bulgarides, Münih'te 15 Haziran 2005'te Türk olduğu zannedilerek öldürülen Yunanlı Theodoros Bulgarides'in kızı, acıların yıllardır dinmediğini vurgulayarak, "Bugün buradayız çünkü Almanya'da 150 binden fazla kişi Zschaepe'nin hapisten çıkmasına 'Hayır.' dedi. 150 bin insan, pişmanlık ile hesaplaşma, sorumluluk ile alay arasında bir sınır olması gerektiğini bildikleri için dilekçemizi imzaladı." ifadelerini kullandı.

İmzaları teslim alan milletvekilleri, olayı takip edeceklerini ve bu talepleri Federal Meclis'in gündemine taşıyacaklarını açıkladı.

NSU'nun karanlık geçmişi

2000-2007 yılları arasında işlenen ve uzun süre karanlıkta kalan bu cinayetlerin arkasında NSU adlı neo-Nazi terör örgütünün olduğu 2011'de ortaya çıktı. Örgütün üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulundu; intihar ettikleri öne sürüldü.

Örgütün hayattaki tek üyesi olduğu iddia edilen Beate Zschaepe, örgüt arkadaşlarının ölümü üzerine hücre evini ateşe vermiş ve polise teslim olmuştu. Zschaepe, 11 Temmuz 2018'de sona eren davada ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti.

NSU'nun uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememesi ve üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da kapsamlı tartışmalara yol açtı.

