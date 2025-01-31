NTSB: Ronald Reagan Havalimanı Yakınındaki Uçak Kazasını Kapsamlı Şekilde Araştırıyoruz

Uçak Kazasında 67 Kayıp

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında meydana gelen trajik kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Kazada, 67 kişi hayatını kaybetmişti.

NTSB Başkanı Homendy'den Açıklama

NTSB Başkanı Jennifer Homendy, düzenlediği basın toplantısında, kazanın aydınlatılması amacıyla çeşitli timlerin oluşturulduğunu belirtti. Homendy, "Amerikan halkına, bu soruşturmada hiçbir detayın incelenmeden bırakılmayacağını temin etmek için buradayız. Tüm bu trajediyi, gerçeklere odaklanarak kapsamlı bir şekilde araştıracağız," dedi.

Araştırma Süreci ve Zaman Çizelgesi

NTSB’den 50 uzman, incelemelerini sürdürmeye devam ediyor. Homendy, "Soruşturmanın sonuçlanması zaman alacak. Şu an elimizde birçok bilgi mevcut, ancak bunları doğrulamak için zamana ihtiyaç var," ifadelerini kullandı.

Uçuş Kayıt Cihazları Suya Düştü

Havada çarpışarak Potomac Nehri’ne düşen uçağa ve helikopterin uçuş kayıt cihazlarının çıkarılmasının henüz mümkün olmadığını belirten Homendy, "Bu sudaki kazalar için anormal bir durum değil. Daha önce uçuş veri kaydedicilerini suyun altından birçok kez kurtardık," diye vurguladı.

İlk Ön Rapor ve Gelecek Adımlar

NTSB’nin kıdemli üyesi Todd Inman, bu denli büyük bir can kaybının ABD'de son derece nadir meydana geldiğini ifade ederek, kazanın muhtemel sebebiyle ilgili ilk ön raporun 30 gün içinde açıklanacağını belirtti. Inman, "Misyonumuz sadece ne olduğunu değil, neden olduğunu anlamak ve bunun tekrar olmasını önlemek için değişiklikler önermektir," dedi.

Ailelere Destek

Kaza kurbanlarının ailelerinin bir kısmının hala yolda olduğunu aktaran Inman, aileler ulaştıktan sonra detaylı bilgi verileceğini, ancak kazanın muhtemel nedeni hakkında spekülasyon yapmayacaklarını vurguladı.

Çarpışma Detayları

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı üzerinde 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopterin havada çarpışması sonucu kazanın meydana geldiği, yetkililer tarafından doğrulandı. Kazada kurtulan olmadığı bildirildi.