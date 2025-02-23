Nubiyan Twist Grubu Bursa'da Coşkulu Bir Konser Verdi

Nubiyan Twist müzik grubu, Bursa'da düzenlenen Dünya Sesleri etkinliği kapsamında hayranlarıyla buluştu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 02:45
Nubiyan Twist Grubu Bursa'da Coşkulu Bir Konser Verdi

Nubiyan Twist Grubu Bursa'da Coşkulu Bir Konser Verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği "Dünya Sesleri Bursa'da" etkinlikleri, Nubiyan Twist müzik grubunun muhteşem konseriyle renklenmeye devam ediyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleşen konserde, Bursalı müzikseverler yoğun bir katılım gösterdi.

Birçok Müziği Bir Arada Sunarak Hayranlarını Büyüledi

Konser boyunca Nubiyan Twist, birçok stilin harmanlandığı zengin bir repertuvar sunarak izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğin sonunda, sahne alan solistler ve orkestra, Bursalı sanatseverleri selamlayarak uzun süre alkışlandı.

Müzik tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlik, Bursa'nın kültürel yaşamına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Dünya Sesleri Bursa'da" etkinlikleri...

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Dünya Sesleri Bursa'da" etkinlikleri kapsamında Nubiyan Twist müzik grubu konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Dünya Sesleri Bursa'da" etkinlikleri...

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Dünya Sesleri Bursa'da" etkinlikleri kapsamında Nubiyan Twist müzik grubu konser verdi.

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