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Nüfus memuru taklidiyle dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olun

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarı! Dolandırıcılar, nüfus sayımı bahanesiyle vatandaşları hedef alıyor. Sahte kimlik ve belgelerle evlere giren bu kişilere itibar etmeyin, kişisel bilgilerinizi paylaşmayın!

Yayın Tarihi: 29.05.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 21:40
Nüfus memuru taklidiyle dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olun

Dikkat Dolandırıcılara! Nüfus Memuru Taklidiyle Vatandaşlar Hedefte

Son günlerde, İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı bahanesiyle kimlik bilgilerini doğrulama talep eden kişiler olduğu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uyarıldı. Bu kişilerin ellerinde sahte belgeler, antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulundurduğu, şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına dair iddialar da mevcut.

Nüfus müdürlüklerine gidemeyen vatandaşlar için adreste nüfus hizmeti sunulduğu da hatırlatılıyor. Bu hizmeti almak isteyenler, mülki idare amirinin izni doğrultusunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine başvurabilirler.

Peki, dolandırıcılardan nasıl korunabilirsiniz?

Nüfus müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebiniz yoksa, evlerinize gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli veya nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmeyin.

Mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep edin.

Sahtekarlıklara karşı dikkatli olun ve kişisel bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın.

Böyle bir durumla karşılaşırsanız kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunun.

Unutmayın: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü asla kapıdan kapıya kimlik doğrulama hizmeti sunmaz.

  

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